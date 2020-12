“Es lo que hice ya”, respondió muy serio el patriarca de la famosa dinastía.

Pero los comentarios continuaron, ya que el comediante después destacó que la mamá de Aislinn es la responsable de sus comportamientos.

“Eso no se lo enseñé”, mencionó, lo que fue respondido por Alessandra y después por José Eduardo.

“Todo se lo avientas a las mamás”, resaltó la vocalista de Sentidos opuestos.

“Ay papá, por Dios. Ya, ya, ya, Dios de mi vida. ¿Alessandra, con quién te casaste, quién es tu marido?”, añadió el hijo de Victoria Ruffo.

Han pasado más de 25 años de la separación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pero las historias sobre su relación, convivencia y la crianza hacia su hijo siguen llamando la atención.

El comediante recordó el mes pasado el dolor que sintió al separarse de José Eduardo debido a los conflictos con su ex pareja, en la década de los 90.

Derbez recortó a Ruffo de esta imagen en Instagram

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló en entrevista con la periodista Luz María Doria.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí… intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, contó sobre el momento en que trató de acercarse a su hijo, pero antes de abordar el elevador lo detuvieron y se frustró su intento.

José Eduardo incluso ha comentado que no tiene muchos recuerdos de sus padres juntos, si acaso uno o dos conflictos, pero afortunadamente jamás escuchó malos comentarios sobre el creador de La familia P. Luche.