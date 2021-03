La estrella de la música pop, Demi Lovato, sorprendió hoy desde las primeras horas del lunes al convertirse en tendencia en redes sociales, primero porque es portada de dos importantes publicaciones de moda.

Donde luce mejor y con más propuesta creativa es en Paper Magazine, ya que se le puede ver en imágenes que evocan al punk en un escenario distópico; la otra editorial que protagoniza es la de Vogue México que podrá adquirirse durante el mes de abril, en esta sesión luce más relajada.

“Me gusta pensar que soy una artista empática y que se preocupa profundamente por mi comunidad, y que quiero causar el mayor impacto posible en el mundo. El crecimiento personal también es muy importante para mí. Quiero ser conocida como una artista que se preocupa por el mundo”, declaró Demi para la revista.

Sin embargo, el revuelo en redes tomó forma porque se anunció su colaboración musical con Ariana Grande, misma que el público podrá escuchar este 2 de abril cuando publique su nuevo disco “Dancing with the devil… the art of starting over”, el cual consta de 19 canciones, entre las que destacan “Anyone”, “Dancing with the devil” y “What other people say” a dueto con Sam Fischer.

En el material también participan Noah Cyrus, Saweetie. Los fans de Demi y Arioana han señalado que el tema que grabaron juntas lleva por nombre “Met him last night”.

Fuente: Informador