Se llevó a cabo el décimo concierto de “La academia”, en la que –de nueva cuenta- las y los alumnos y el jurado protagonizaron una serie de enfrenamientos, pues estos últimos no quedaron contentos con el desempeño de los académicos, lo que propició una de las discusiones más polémicas de la temporada, ya que Lolita Cortés y Alexander Acha, director de la escuela de alto rendimiento, no coinciden en la forma en que se está preparando a la generación.

“Usted se está justificando y no cargando con la culpa, ellos lo echaron a perder porque no fueron en la dirección correcta… Lo siento por otra semana consecutiva que tengan este panel de maestros y directores. Lo siento mucho”, dijo Lola Cortés, después de haber dado varias críticas que no le perecieron a Alexander Acha, quien guardó silencio hasta el tercer duelo, cuando le tocó el turno a Cesia y Eduardo.

A la hondureña (Cesia) y Eduardo les tocó interpretar dos temas que, con su interpretación, Vicente Fernández convirtió en éxitos: “Aquí entre nos” y “Mujeres divinas”. El desempeño de ambos fue criticado por el jurado que aseveró que en la búsqueda de lucir sus voces, no habían sentido la canción ni gesticulado lo suficiente para que se entendiera la letra. Ana Bárbara fue la única, de entre los jueces, que resaltó puntos positivos de las interpretaciones.

Otra noche de desacuerdos entre Acha y Cortés

La bomba estalló cuando Lola Cortés dijo que esta mala actuación se debía a sus maestros de quienes no esperaba nada, entonces el hijo de Emmanuel le pidió que evitara dirigirse de manera despectiva a la planta docente, al expresarse con palabras ofensivas. El cantante también le solicitó que, si no comprendía la situación, guardará silencio, (refiriéndose al voto de silencio al que fue sometido Santiago la semana), pero la llamada “reina de los musicales” respondió que era una cantante operada de las cuerdas vocales, intervención que la mantuvo sin poder hablar a lo largo de dos meses, por lo que sí sabía lo que era no poder decir una palabra; los dimes y diretes continuaron y ambos alzaron la voz cada vez más.

“Siento que haya alguien tan grosero en el panel de jueces”, remató Acha, visiblemente frustrado por no haber logrado dejar en claro su punto de vista.

Myriam fue la intermediaria, al asegurar que el objetivo no era juzgar a los maestros o a los bailarines, sino a los alumnos y que para ella ambos habían hecho un excelente papel.

Cincuenta y dos minutos después de haber iniciado el programa llegó el segundo duelo, donde las críticas comenzaron a subir de tono, cuando Cortés reiteró que el voto de silencio al que se enfrentó Santiago era una “estupidez”, sobre todo cuando había sido establecido cuando debía presentarse a cantar. Y esta semana, en la el académico interpretó “De música ligera”) no obtuvo tampoco un buen recibimiento del panel de jueces, de la misma manera que ocurrió con Mar, que se presentó con “Persiana americana”: “Hay que pedirle perdón a Gustavo Cerati de las blasfemias que acaban de hacer”, dijo Arturo López Gavito.

Ni que decir de Rubí, quien esta vez se enfrentó a Zunio; a ellos les tocó interpretar los temas “Como tu mujer” y “Más que tu amigo”, respectivamente; cuando la joven iba a la mitad de su interpretación, los jueces comenzaron a hacer muecas de desaprobación y Lola pidió que se pausara la música, pero eso no sucedió y la oriunda de San Luis Potosí terminó su canción. Como cada concierto, las y los críticos indicaron que Rubí tiene muchas limitantes: “No tienes el talento, no naciste con el don”, reiteró Lola e exhortó a la alumna a abandonar, de una vez por todas, la competencia.

Isabela tuvo que abandonar el programa

Isabela y Andrés llegaron al escenario, las críticas para estos dos concursantes tampoco fueron alentadores, porque la interpretación de ella no convenció, al no demostrar los suficientes intereses de quedarse en el reality, según palabras de los jueces, y aunque le dieron el triunfo a Andrés no pasaron de una “buena actuación” a secas.

La hora de la verdad llegó cuando Yahir explicó que fueron más de 6 millones de votos emitidos por el público, y se decidió que la expulsada de esta semana sería Isabela, que abandonó “La academia” por segunda ocasión.

“Me llevo una experiencia increíble, siento que me volví una persona más fuerte, más resistente, estoy feliz de haber vivido esto, tal vez sí pude haber dado más pero me voy con el corazón lleno”, declaró Isabela, antes de abandonar el foro acompañada de Alexander Acha.