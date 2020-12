Mariah Carey no sólo desea compartir una Navidad con todas las personas sino que también desea dejar un mensaje de superación a través de sus canciones, que cuentan parte de lo que tuvo que atravesar en su vida para convertirse en una estrella.

“Nunca pienses que no eres bueno, no permitas que nadie más te haga sentir de esa manera, debes de creer que cualquier cosa es posible, para mí así lo fue. Yo nunca dije ‘yo quiero ser sólo famosa’ sino que realmente creí en que podía alcanzar mis metas”, dijo.

“Tengo una canción llamada ‘Make it happen’ y es realmente biográfica; otra como ‘Hero’… todas estas canciones, estos momentos, representan los diferentes lugares en que he estado en mi vida, como compositora, como persona, como mujer, y espero que las personas tomen algo de mi poder, porque sin todas esas cosas contra las que luché no hubiera podido estar aquí. Si me hubiera rendido, no hubiera estado nunca en un estudio haciendo ningún álbum”, añadió.

Durante este año, que fue muy difícil por la pandemia, la cantante abrió su corazón y compartió varios momentos difíciles de su vida en su libro The meaning of Mariah Carey. Ahora, con esa nostalgia y aprendizaje de lo que atravesó, prepara su especial navideño Mariah Carey’s magical Christmas especial.

“Si lees mi libro, ves a una pequeña niña que era tímida, asustada, sola. Nunca olvidé mi juventud, y ahora me siento muy feliz de poder compartir con mis hijos lo que atravesé. Creo que uno de mis grandes deseos esta Navidad es compartir con el mundo este especial, he trabajado mucho en esto, ha sido como un sueño este proyecto”.

“Será una Navidad diferente y muy especial”, dice la considerada Reina de la Navidad, quien recuerda cómo hace un año grandes ciudades como Nueva York se llenaban de gente en las calles y ahora, nada se podrá hacer.

“Un día estuve a en una cuadra a las tres de la mañana, había globos, es una gran experiencia para los neoyorquinos, ves gente donde quiera y ahora va a ser bastante difícil, pero hay bastantes decoraciones en todo el lugar, para que siga siendo algo especial”.

Pero más allá de los regalos y el materialismo, indica que lo más importante es mantener el espíritu navideño.

“Al final lo excesivo no es tan importante, eso resulta ser algo extra, por ejemplo ‘All I want for Christmas is you’, literalmente dice que no me importan los regalos de Navidad que tenga debajo el árbol, cuando alguien me da, o hace algo por mí, no es por lo que me dan sino por la intención que hay”.

Ahora que es madre, explica que siempre trata de preparar la mejor Navidad para sus hijos y en este año, compartirla con sus seguidores con su especial navideño, que se podrá ver este viernes 4 de diciembre, a través de la plataforma Apple TV.

“Siempre trato de tener la mejor Navidad, me esfuerzo en ello, de hecho, ellos me dieron su lista de Navidad y tratamos de tener ese tipo de tradiciones, hacemos cosas como ver películas navideñas y creo que este año igual todos estamos muy felices de celebrarla”, explica.