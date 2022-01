Natalia Lafourcade, famosa cantante, hizo uso de sus redes sociales para aclarar una situación que circuló por el internet: su presunta muerte. Mediante un video la intérprete de ‘Hasta la raíz’ aclaró lo sucedido y desmintió la noticia falsa.

De acuerdo con lo revelado, en YouTube se había difundido que ella había muerto:

Asimismo, Natalia Lafourcade aclaró que no tiene cáncer –como se difundió en el video fake– y pidió ayuda para desmentir la información.

“Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen”, agregó Natalia Lafourcade.