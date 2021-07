En los últimos días corrió el rumor de que Paris Hilton estaba cerca de convertirse en mamá. El medio Page Six mencionó que la socialité esperaba a su primer hijo junto a su pareja Carter Reum.

Sin embargo, la también empresaria negó que esta información sea cierta, aunque aclaró que sí desea tener un bebé.

Fue en enero de este 2021 que la socialité contó a un podcast que definitivamente se visualizaba formando una familia con Carter Reum.

Durante esa misma emisión, Paris Hilton reveló que decidió someterse a tratamientos de fertilidad después de que su amiga Kim Kardashian se los recomendara:

“Me sometí a Fertilización In Vitro para poder escoger si tengo gemelos. Yo no sabía eso, Kim [Kardashian] fue la que me lo contó”.