Gina Carano, quien interpretaba a Cara Dune en The Mandalorian no regresará a ser parte de la serie de televisión de Disney +, luego de compartir una publicación en redes sociales que infiere que ser republicano hoy es como ser judío durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con The Hollywood Reported, un vocero dijo que Gina Carano ya no es empleada de Lucasfilm, productora de Star Wars, por lo que no habrá planes para que ella pueda estar en un futuro en la serie de televisión.

“Gina Carano no es empleada actualmente de Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. No obstante, sus publicaciones en las redes sociales denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, declaró un vocero de Lucasfilm.

La actriz fue tendencia en redes sociales, luego de una publicación en Instagram que posteriormente eliminó, en la que hacía alusión a comentarios religiosos, por lo que, como ha sucedido en el pasado, los usuarios de las redes sociales pidieron que fuera despedida del exitoso programa de Disney +.

“Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses, y hoy fue la gota que colmó el vaso”, dijo una fuente con conocimiento del pensamiento de Lucasfilm .

Fuente: Milenio