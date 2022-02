Lindsey Pearlman, una actriz reportada como desaparecida hace varios días, fue hallada sin vida en un vecindario residencial de Hollywood.

Pearlman era una reconocida actriz de 43 años y famosa por sus actuaciones en series como General Hospital o American Housewife.

La actriz fue reportada como extraviada apenas hace una semana, la última vez que fue vista con vida fue el pasado domingo 13 de febrero, de acuerdo con medios locales.

El reporte de la policía indica que Lindsay fue encontrada sin vida y hasta el momento no se han determinado las causas del fallecimiento.

Lindsey Pearlman, 'General Hospital' Actress, Found Dead at 43 After Reported Missing for Days – https://t.co/aRdr1CBsXd #LindseyPearlman @GeneralHospital#RIP heartbreaking news pic.twitter.com/VVbgY8j9ln

— MIchael Fairman (@MichaelFairman) February 19, 2022