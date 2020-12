Existen indicios que aseguran el actor firmaría un nuevo contrato ya que en Spider Man 3 y la serie Iron heart tiene una fuerte influencia de Tony Stark

¡Detengan todo! Robert Downey Jr. habría firmado NUEVO contrato con Marvel ¿Será de nuevo Iron man?Fuertes rumores aseguran que tendrá participaciones en Iron heart.

Pese a que oficialmente Robert Downey Jr. ya no interpretará al super héroe Iron Man por el desenlace de Avegers Endgame, en el cual, el emblemático personaje muere.

Sin embargo, existen indicios que aseguran el actor firmaría un nuevo contrato con Marvel, ya que en Spider Man 3 y la serie Iron heart, aún tiene una fuerte influencia de Tony Stark.

Según el portal We Got This Covered, mismo que confirmó la aparición de Luke Skywalker en la serie The Mandalorian, asegura que Downey Jr. habría firmado un nuevo contrato con Marvel para aparecer en Ironheart.