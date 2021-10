Diego Boneta está listo para decir adiós a Luis Miguel, la serie, después de tres temporadas y cinco años en los que dedicó a la interpretación de El Sol en diferentes etapas de su vida, sus éxitos y grandes amores, hasta las oscuras como la soledad, el alcoholismo, sus crisis financieras, así como su complicada relación familiar.

A la par, Boneta interpretó al Luis Miguel maduro, de 47 años, con arrugas, ojos extraviados y un cuerpo poco estilizado, que en 2010 vivió en privado y en soledad el alcoholismo, una crisis creativa y financiera que lo dejó al borde de la quiebra.

De acuerdo al tráiler, la serie revelará tales situaciones, así como nuevas escenas con su padre, Luisito Rey, trayendo de nueva cuenta al actor Óscar Jaenada a la trama, e incluso se explicará cómo surgió la idea de hacer esta bioserie.

Diego Boneta precisó en entrevista con Excélsior que la serie completa estuvo basada en lo que Luis Miguel relató a la producción y que la tercera temporada llevará la historia al límite.

UN PERSONAJE DE CONTRASTES

El actor mexicano, actualmente de 30 años de edad, señaló que lo más importante de la trama era mostrar la dualidad y contraste en la vida de Luis Miguel.

RODAJE EN PANDEMIA

Diego Boneta reiteró que en esta ocasión no pudo platicar con Luis Miguel acerca del personaje, pues la segunda y tercera temporadas se filmaron de corrido durante la pandemia ante covid-19, por lo que los protocolos fueron muy estrictos y no tenían que romper la burbuja de seguridad y sanitaria de la producción.

“Me tocó conocerlo a la edad que lo estoy interpretando (25 años). Lo tengo súper presente. Nunca pensé que me fuera a tocar tener que actuar a la edad que lo conocí, pero detalles de cómo se ponía el perfume, por ejemplo, fueron cosas que yo vi cuando lo conocí.

“Ahora, en esta temporada final, hay muchos sentimientos encontrados, porque han sido cinco años de un capítulo importantísimo de mi vida personal y profesional. Nunca me había tocado ser parte de un proyecto que me absorbiera tanto como éste, en todos los sentidos, cantando, actuando desde sus 17 hasta sus casi 50 años y produciendo.

“Fue un aprendizaje increíble, se formó una familia con todo el equipo, que es el mismo de las tres temporadas, lo cual no es común. Todavía no me cae el 20 que ya se acaba. Me demandó mucho más que otro proyecto y me entregué 150 por ciento a él. Todo llega a su fin y cierro con todo el orgullo del mundo. Tengo mucha gratitud y estoy feliz”, finalizó.