Tras la difusión de un video en el que muestra la forma en que presuntamente Justin Bieber le grita a su esposa Hailey, la pareja se encuentra en medio de la polémica.

El fin de semana pasado, fueron captados en una grabación en Las Vegas, donde se observa al cantante con una playera verde y unas bermudas y la modelo trae un vestido. También se puede ver que Bieber parece estarle gritando y manoteando a la joven de 24 años, aunque no se escucha lo que dice.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021