El director Roland Emmerich es recordado por títulos como Día de la Independencia, El día después mañana, Godzilla o El patriota. El realizador, que está en plena promoción de Moonfall, ha cargado contra Marvel, DC y Star Wars y ha acusado a las franquicias de haber arruinado la industria cinematográfica.

Den of Geek preguntó al artista si el género de desastres había cambiado en los últimos años. “Oh, sí. Porque, naturalmente, Marvel, DC Cómics y Star Wars prácticamente han asumido el mando. Han arruinado un poco nuestra industria, porque ya nadie hace nada original”, contestó.

Deberían hacerse películas nuevas y atrevidas. Y creo que, en realidad, Christopher Nolan es el maestro en eso. Es alguien que puede hacer películas sobre lo que quiera. Yo lo tengo un poco más difícil, pero todavía tengo un nombre lo suficientemente grande, especialmente cuando se trata de una película de desastres”, agregó.

Emmerich también dejó claro que nunca ha tenido interés en el género de superhéroes. “Antes existían los cómics de Las aventuras de Tintín, pero eran muy infantiles y no había superhéroes. Por eso, al principio, los superhéroes no funcionaban en Alemania. Se necesitaban 10 o 15 años para llegar al mismo nivel que el resto del mundo. Pero nunca he encontrado ningún interés en ese tipo de película”, admitió el cineasta.

Esta no es la primera vez que Emmerich carga contra Marvel. “Cuando veo películas de Marvel se me nublan los ojos. Las veo en los aviones para dormirme”, declaró a Insider en 2019.