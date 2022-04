Durante el CinemaCon de Walt Disney Studios que se celebró este miércoles, el productor de Avatar, Jon Landau, presentó el tráiler de la esperada primera secuela de Avatar. Como desveló, la nueva película se llamará Avatar: The Way Of Water y Landau aprovechó para discutir la estrategia de lanzamiento de las películas del guionista y director James Cameron, que en estos momentos supervisa desde Nueva Zelanda la finalización de la película para que pueda estrenarse el próximo 16 de diciembre de 2022.

Landau comenzó anunciando que empezarán relanzando la película original de Avatar, una decisión tan inteligente como casi imprescindible, puesto que hay adolescentes que ni siquiera habían nacido cuando salió la primera película, así que parece que tiene sentido hacer que todo el mundo se familiarice con Pandora antes de la nueva entrega. Eso sí, durante su discurso, Landau presumió de la atemporalidad de la historia de Cameron. “Uno de los puntos fuertes de los guiones de Jim Cameron es que son siempre temas universales e identificables”, dijo. “Y no existe un tema más identificable en el centro de cada una de nuestras cuatro secuelas que el de la familia Sully, la familia de Jake y Neytiri”.

Dados los repetidos cambios de estructura y la suma de las secuelas, Landau enfatizó inteligentemente la naturaleza independiente de las películas, así como su interconectividad, un enfoque que también ofrece una salida si la apuesta de Cameron no da resultado y el estudio (o las audiencias) deciden que no quieren ver más películas de Avatar antes de que se complete el ciclo previsto. “Cada secuela se desarrollará como una película independiente. Cada historia llegará a su propia conclusión, y cada película ofrecerá al público una resolución emocional en todas y cada una de las películas”, dijo. “Sin embargo, cuando lo miras como un todo, el viaje a través de las cuatro películas creará una saga épica aún más grande y conectada”.

“Con la primera Avatar, nos propusimos mover los límites de la gran pantalla”, explicó Cameron en un vídeo pregrabado. “Con las nuevas películas de Avatar, estamos empujando esos límites aún más con el 3D, con el alto rango dinámico, con una alta velocidad de fotogramas, una mayor resolución y un realismo mucho mayor en nuestros efectos visuales”. A pesar de su aptitud para emplear tecnología de vanguardia, Cameron insistió en que su esfuerzo se combina a la perfección con una buena narración y unas grandes actuaciones. “Ha sido una aventura increíble explorar Pandora nuevamente con nuestros amigos Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver y Stephen Lang, por no mencionar a nuestros nuevos miembros del elenco: Kate Winslet, Cliff Curtis y este increíble grupo de adolescentes extremadamente talentosos, los cuales rápidamente destacaron en sus roles. Queríamos que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial”.

“Cada toma fue diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Una vez más nos propusimos llevar al máximo los límites de lo que el cine puede hacer. Y creo que lo logramos. Espero que lo hayamos logrado. Espero que cuando veáis la película en diciembre estéis de acuerdo”.

Dolby proporcionó a los presentes gafas 3D para mostrar el tráiler, y aunque el 3D no te parezca una suma interesante para la experiencia cinematográfica, está claro que esta tecnología ha mejorado sustancialmente con el paso de los años. El clip no contó gran cosa sobre la historia de la película, en su mayoría era un repaso visual de los paisajes de Pandora junto a varios de los personajes principales. Pero las escenas donde volaban o se sumergían bajo el agua nos permitieron ver el potencial narrativo de la proyección 3D.

Avatar: The Way Of Water promete ser una odisea tan técnica como visual, independientemente de si al final terminamos queriendo ver más secuelas o no de Avatar.