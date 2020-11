A través de Twitter, usuarios de redes sociales promovieron el hashtag #DisneyTerrorista, con el que exigieron a la compañía fundada por Walt Disney cancelar la convocatoria del actor mexicano Tenoch Huerta en Black Panther 2.

Y es que de acuerdo con los usuarios, Tenoch Huerta es amigo de terroristas y él mismo ha promovido discursos de violencia por medio de distintos mensajes, los cuales calificaron como comunistas.

Incluso, varios señalaron que cancelarían su suscripción a Disney Plus como forma de protesta ya que revivieron los comentarios de Huerta respecto a sus tendencias políticas lo que acusaron como un mal ejemplo para los niños.

Por esta razón, calificaron como terrorista a Disney ya que además el actor también interpretó recientemente al narcotraficante Caro Quintero en la serie Narcos de Netflix.

“Tod@s somos potenciales violadores, asesinos, prriístas, hijos de puta, etc. por ser seres humanos y no por tener verga. No chinguen”, escribió en otra ocasión el actor.