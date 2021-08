El nuevo álbum de West ocupó los primeros lugares en la lista de Estados Unidos de Spotify, haciendo a un lado “Stay” de Justin Bieber y The Kid LAROI.

Casi todas las canciones de “Donda”, 25 de las 27 del álbum, debutaron dentro del Top 40.

En Apple Music, “Donda” es el álbum No.1 en 152 países, y todas las canciones, excepto 8 de ellas, están entre las 20 mejores en la lista de canciones de Daily Top 100 Global de Apple Music.

También se espera que para la siguiente semana Kanye West se haga del oro en la lista Billboard 200, que recoge a los artistas más populares de la semana. De cumplirse, West estaría superando el nuevo disco de Halsey, If I Can’t Have Love, I Want Power, a pesar de haber salido dos días después.

Si “Donda” se hace con el número 1 Kanye West se convertirá automáticamente en el artista debut en este siglo que más números 1 ha acumulado.

Los ganadores indiscutible son los Beatles, con 19 álbumes; les sigue Jay Z, Bruce Springsteen, Barbara Streisand, Elvis Presley y Eminem.

Sorpresivo lanzamiento

La inesperada llegada de “Donda” también fue una sorpresa para Kanye West, pues al parecer el rapero no autorizó que se lanzara.

“Donda”, llamado así en honor a la madre del artista, se publicó este domingo por sorpresa y después de numerosos retrasos sin el permiso de su artífice, según denunció este en sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación realizada a través de su cuenta de Instagram, West acusó a Universal Music Group de lanzar el álbum sin aprobación y bloquearon ‘Jail 2’ para que no apareciera en el mismo.