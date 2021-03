La serie Dragon Ball fue cancelada en Valencia, España, la razón tiene que ver con un tema relacionado con políticas de género. Ante la noticia, fanáticos de todo el mundo reaccionaron y protestaron contra la decisión.

Alfred Acosta, quien es director general de la radiotelevisión de Valencia, consideró que la serie transmite contenido que no cumple con la legislación de género.

Negar que Dragon Ball tiene mucho sexismo es absurdo. Pero no emitir una de las series de ficción más importantes de todos los tiempos, en contra del clamor popular, no parece buena estrategia para entes públicos de radiodifusión. Pongámosla en un contexto que la use para educar. pic.twitter.com/uKtZBeUL8Y

— Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) March 27, 2021