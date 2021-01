Las opiniones de los usuarios se dividieron: unos estaban emocionados porque la artista estaba en México, otros le critican que estuviera vacacionando en plena contingencia

Este fin de semana estallaron las redes sociales luego de que se difundieran varias fotos en las que aparece la cantante Dua Lipa refrescándose en las playas de Tulum, en la Riviera Maya.

Tal parece que la cantante de 25 años eligió el paradisiaco destino mexicano para despedir el 2020 y recibir el 2021. En algunas de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales se le ve junto a su novio, Anwar Hadid. En otras aparece con su hermana Rina junto a un grupo de personas, metidas en el mar.

Inmediatamente empezaron a compartirse dichas fotografías el tema se hizo viral. Y es que las reacciones por las vacaciones de intérprete de “Don’t start now” estuvieron divididas. Por un lado, sus seguidores mexicanos quienes apoyaban sus estancia en el país y empezaron a bromear señalando que desearían estar en dicha playa del Caribe mexicano:

“Dua Lipa en México, en la playa de Tulum. Tulum, ahí te voy”.

“Los que están llamando covidiota a Dua Lipa por estar en la playa en Tulum, ¿Si recuerdan que ella nos dio el álbum del año? Ella puede hacer lo que se le de la gana. Periodt”.

“Qué ganas de ir a Tulum para conocer a Dua Lipa”.

Por otro lado, abundaron los comentarios que reprochaban las acciones de la artista británica, apuntando a que se encuentra vacacionando en Tulum en plena pandemia del COVID-19. Y es que el crecimiento de casos y fallecimientos mantienen a gran parte del territorio mexicano bajo estrictas medidas de contigencia.

Los usuarios reclamaban el caso omiso que la cantante pareciera hacer al confinamiento al que se exhorta en varios países del mundo, incluído México, y señalaban que en las fotos que le tomaron ni siquiera estaba usando cubrebocas.

“¿Dua Lipa también es covidiota por vacacionar en Tulum durante la pandemia?”.

“En alguien debe caber la prudencia, y la consciencia. Por lo visto Dua Lipa no es una de ellas, pero los demás deberíamos. Hay gente que sigue sin trabajo, que perdió familia o que siguen luchando desde un hospital. No seas estúpido”.

“Dua Lipa en Tulum es oficialmente covidiota”.

“Yo no he tenido reuniones, desde hace 1 mes o más no veo a mi familia. Mientras Dua Lipa y su séquito están en Tulum donde la gente que trabaja en los hoteles no tiene buenas condiciones de vivienda.El semáforo epidemiológico va a cambiar en la Riviera gracias a estas acciones”.

Cabe señalar que en este inicio de año, Cancún rompió su récord de ocupación hotelera desde el azotó la pandemia en México, luego de registrar una ocupación del 57% con más 45 mil vacacionistas ansiosos por celebrar el año nuevo, de acuerdo con el director de turismo municipal, Frank López Reyes.

Y precisamente Tulum fue es una de las playas mexicanas que lucieron bastante abarrotadas durante las fiestas decembrinas a pesar de la contigencia sanitaria del coronavirus, que en México ha dejado un total de 126,851 muertes y 1,443,544 contagios acumulados.

Sin embargo, los grandes festejos no se llevaron a cabo, pues, a pesar que Quintana Roo se ha mantenido en semáforo amarillo, el gobernador, Carlos Joaquín González, extendió las medidas de seguridad sanitarias hasta el 15 de enero.

Estas incluían el uso obligatorio de cubrebocas, reuniones limitadas a 10 personas y cancelación de todos los eventos sociales con motivo de las fiestas decembrinas, lo que orilló a los restaurantes de la zona hotelera y del centro de la ciudad a cancelar los paquetes de cena de año nuevo y a algunos centros de hospedaje a optar por paquetes únicamente para llevar.