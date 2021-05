La actriz y cantante Dulce María, celebró el Día del niño con unas tiernas fotografías de su hija María Paula y habló sobre su experiencia a cuatro meses de convertirse en mamá.

A poco más de un año que la ex RBD y Francisco Álvarez contrajeron nupcias en una ceremonia romántica, recibieron a su primogénita, una hermosa niña que nombraron María Paula. Su hija nació a principios de diciembre del año pasado rodeada de felicidad y amor, pues fue un increíble regalo de aniversario para la pareja.

Ayer, en el marco del Día del niño, la protagonista de la novela Corazón que miente que grabó a lado de Pablo Lyle, compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, las cuales pertenecen a una sesión fotográfica que le tomó a su pequeña hija de casi cinco meses de edad.

Además de las tiernas postales, la interprete de Ya no aprovechó el espacio para hablar sobre las cosas positivas que llegaron a su vida cuando recibió a su primogénita. Principalmente, mencionó que es la bebé quien le enseñó a ser madre con las acciones diarias a las que se enfrentaron juntas.

“Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos , ella es luz , esperanza , fuerza ,paz ,alegría , es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebe jeje ¡la amo tanto!”, expresó.

En las fotografías, su primogénita está recostada en un pequeño asiento cubierto por una delicada manta blanca. Rodeada de flores, María Paula luce dos hermosos vestidos, uno durazno y otro violeta, ambos en tonos pastel.

Además, la actriz de 35 años enlistó una serie de cualidades que descubrió con su hija, aprendizajes que reflejan el comportamiento dulce de un bebé, como sus expresiones auténticas, asombro, alegría y curiosidad.

María Paula lució dos cambios de look

“La inocencia de un niño no se compara con nada… la sonrisa más honesta , la ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo , su capacidad de asombro , si almita pura , cómo no se cansan hasta conseguir lo que quieren , demuestran cuando están inconformes , sonríen con quien se sienten bien y si no lloran… no pretenden ser alguien más, son auténticos ,son ellos y ¡son maravillosos!”, escribió.

Actualmente, el posteo tiene más de 531 mil me gusta y cientos de comentarios en donde felicitaron a la cantante por ser madre, mientras que otros enfatizaron la belleza de su hija. Personas del medio del espectáculo como las actrices Fernanda Castillo y Zoraida Gómez escribieron “hermosa” refiriéndose a la bebé, al igual que la cantante Erika Ender; Tania Rincón dejó su me gusta en la publicación.

“Me encanta María Paula”, “Esta hermosa tu bebé”, “Tan hermosa como su mamá”, “Que cosa más linda”, contestaron sus fans.

Al concluir su extenso mensaje, Dulce María felicitó a todos los pequeños de la casa en su día especial. Invitó a que los adultos no dejen de soñar y sonreír todos los días. Incitó a que sus seguidores siempre que puedan procuren recordar que alguna vez también fueron niños.

“No dejemos de sonreír de soñar y no dejemos que nunca se pierda la esencia de nuestra alma y que nada ni nadie apague la luz y la alegría del niño que todos fuimos”, reflexionó.

En una entrevista que dio hace algunas semanas para el programa De primera mano, la actriz dijo que se siente sumamente feliz de vivir la experiencia de ser mamá y que su esposo también está contento e involucrado con la bebé.