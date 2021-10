“Este es uno de esos proyectos que llega una vez en la vida… y la verdad es que yo nací para interpretar a Black Adam”. Con esta contundente sentencia ha presentado Dwayne Johnson el primer adelanto de Black Adam, la cinta en la que encarna al poderoso antihéroe de DC Comics que ha visto la luz en el marco de la DC Fandome.

El primer avance es una de las escenas iniciales del filme en la que Black Adam ya demuestra por qué está llamado a cambiar la jerarquía de poder en el Universo DC tal y como la conocemos.

Jaume Collet-Serra, que ya coincidió con Johnson en Jungle Cruise, dirige la película que está en estos momentos en proceso de post-producción y que llegará a los cines el 29 de julio de 2022.

Junto a Dwayne Johnson como el personaje principal, Black Adam cuenta en su reparto también con Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone, Sarah Shahi como Adrianna Tomaz y Pierce Brosnan Como Doctor Fate. Hodge, Centineo, Swindell y Brosnan son miembros de la Sociedad de la Justicia de América.

Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, completan el reparto en papeles actualmente desconocidos.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021