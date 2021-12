Luego de que el actor estadounidense, Vin Diesel, realizó una propuesta pública a Dwayne Johnson para su regreso a la franquicia Rápidos y Furiosos en noviembre, el intérprete conocido como “La Roca” aclaró que no ocupará un lugar en la siguiente entrega de la famosa saga de acción y mandó un contundente mensaje al actor que da vida a Domic Toretto.

Durante una entrevista con CNN, el intéprete de la película de Netflix, Red Notice, se expresó sorprendido por la publicación de Diesel, puesto que anteriormente habló con él de manera privada y acordaron que no regresaría a la saga.

“Mes sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese”, expresó al medio.