Una famosa conductora, quien renunció a TV Azteca hace unos meses, firma contrato con Televisa y reportan que es quien reemplazará a Galilea Montijo en el programa Hoy.

Se trata de Carmen Muñoz, quien tras dejar repentinamente Al Extremo anunció que dejaba las filas de TV Azteca. Pati Chapoy anunció en Ventaneando que Carmen había decidido no renovar contrato con el Ajusco luego de 5 años ahí.

La titular de Ventaneando lamentó la decisión de Carmen, aunque la conductora aseguró entonces que no tenía proyectos en Televisa por el momento y lo que buscaba era dedicarse un tiempo a su familia.

Se le preguntó si ya tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue: ‘el día de hoy no, mañana no sé'”, dijo Chapoy.

Tras especulaciones sobre si se integraría o no a las filas de Televisa y al programa Hoy, este lunes se confirmó que Carmen ya firmó contrato con Televisa a solo semanas de dejar programa el Ajusco.

Como se recordará, Muñoz ya había trabajado en Televisa pues estuvo en el programa Nuestra Casa entre el 2002 y el 2006, donde compartió créditos con los conductores Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, Raquel Bigorra y Claudia Lizaldi.

Muñoz aseguró en la entrevista que aún no sabe qué proyecto le ofrecerán en Televisa y descartó los rumores que apuntan a que se integraría al elenco del matutino Hoy.

No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de ‘Hoy’. Creo que vendrán otras cosas para mí”, añadió.

Sin embargo, otras fuentes tienen una versión distinta. La periodista Angélica Palacios, en su programa Suéltalo Aquí de Multimedia 7, dijo que ejecutivos de la empresa de San Ángel definitivamente la quieren para el matutino para “refrescar el formato”.

Les quiero compartir, me estoy enterando que a Carmen Muñoz la quieren para el programa ‘Hoy’. Ella dice que no y que hay muchos rumores pero lo que es una realidad es que a Carmen sí la quieren en ‘Hoy’ porque quieren refrescar el formato”.

Según Angélica, Carmen entraría para que otros conductores salgan, una de ellas siendo Tania Rincón, quien dejó Venga la Alegría por Televisa: “Todo parece indicar que Tania Rincón, quien era de TV Azteca, no ha dado los resultados que esperaban y no ha fluido con el público”.

Sin embargo, Angélica aseguró que Carmen presuntamente entraría en lugar de Galilea Montijo al matutino, ya que la tapatía ya no quiere estar en la emisión, asegurando que ella querría ya otro proyecto pues lleva años en donde mismo.

Carmen Muñoz no nada más le hará ‘con permiso’ a Tania Rincón sino que, extraoficialmente, a Carmen en efecto la están considerando para ‘Hoy’ pero ella no lo ha confirmado porque la empresa se está cocinando cómo moverán las piezas porque Galilea Montijo, ella definitivo, y si no es verdad que me desmientan, la realidad es que Carmen Muñoz entraría en el lugar de Galilea porque ella quiere tener una superación como conductora”.

Y agregó: “Si las piezas se acomodan, Galilea Montijo quedaría fuera del programa ‘Hoy’, entraría Carmen Muñoz y están valorando la estancia de los conductores que están porque no ha fluido la hija de Magda Rodríguez (Andrea Escalona), y otra que no ha hecho clic es Tania Rincón, así que la empresa está viendo refrescar el formato de programa ‘Hoy’ y en ese cambio meter a Carmen”.

Además, Palacios contó que ya habrían propuestas de varios productores para quedarse con el programa Hoy, pero con la condición de cambiar el elenco en el matutino, pues querrían “cambiar todo”.

Yo sé de tres productores que han hecho sus propuestas con la empresa para poder tener un nuevo formato en el programa Hoy y lo que dicen es que ‘tenemos que quitar a todos los conductores que están ahora’ y se refieren a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, además de los otros conductores que están”.

Por otro lado, quienes coinciden con esta versión de que Galilea saldría para ser reemplazada por Carmen, son Jorge Carbajal y Felipe Cruz del programa de YouTube En Shock, transmitido en su canal Productora 69.

Carbajal sostuvo que la idea de ejecutivos es en efecto, incorporar a Carmen Muñoz para sacar a Galilea Montijo: “La idea que tiene Televisa es ir sacando a Galilea, ir metiendo a Carmen y con ella rápido se adaptará la gente y extrañará menos a Galilea, ya que la gente que ve el programa está muy acostumbrada a Galilea”.

Y es que según el youtuber de espectáculos, altos mandos de la televisora realizaron un focus group en diciembre, mismo que consiste en encuestar al público, para saber qué personajes gustan y cuáles no para preparar la programación del 2022.

Tras recordar que Galilea venía arrastrando varias polémicas como lo de Inés Gómez Mont, lo del Teletón y el polémico libro que presuntamente la involucra con el crimen organizado, informaron que los resultados no fueron los que ejecutivos esperaban.

La que salió peor calificada de todo Televisa, a diferencia de otros años cuando todo mundo la quería, fue Galilea Montijo. La gente no quiere saber de ella, está muy decepcionada de ella. Resulta que ahora entonces si tenían dudas los de Televisa se dieron cuenta que deben ir integrando a Carmen y eso van a hacer”

¿Qué va a pasar con Galilea?

De acuerdo con Carbajal, la tapatía renovó su contrato de exclusividad recientemente y Televisa no podría cancelarlo, por lo que planearían ‘congelarla’ (tenerla sin trabajar) hasta que este se termine.

Ella renovó su contrato recientemente y a Televisa no le conviene cancelarlo, entonces Galilea seguirá dentro de la empresa pero lo que me estoy enterando es que Televisa hará lo que ha hecho con montones de personajes de la TV: cuando ya no están vendiendo como ellos quisieran, los van congelando. Ahí los dejan, de repente una que otra aparición por ahí y punto, el contrato sigue pero en el momento que se acabe le dan las gracias, no lo renuevan y adiós”.

Finalmente, contó que hay una oportunidad de que esto supuestamente no ocurra si la opinión del público sobre Galilea cambia, sin embargo, creen que la posible llegada de Carmen a la televisora no hará esto posible.

Por otro lado, el canal de YouTube El Borlote reiteró lo mismo que sostuvieron los dos youtubers, que presuntamente no saldría de Televisa pero tras tantos escándalos, habría dejado de ser la consentida de ejecutivos y el público.

Además, mencionaron que la productora del matutino, Andrea Rodríguez, y altos mandos estarían molestos por sus constantes faltas, ya que estas afectaron al rating durante el 2021.

En redes piden que Galilea deje la plaza libre y hay quienes piden a Carmen Muñoz para refrescar el programa, el cual está en peligro de extinción tras más de dos décadas al aire”, reportó.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por ninguna de las conductoras involucradas ni por ejecutivos de la televisora, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de Productora 69, El Borlote, Multimedia 7 e Instagram @carmenmoriginal y @galileamontijo