La famosa actriz Scarlett Johansson en las últimas horas es tema de conversación y no solamente por el próximo estreno de la cinta Black Widow en los cines Disney Plus, pues ahora en las redes sociales se difundió una serie de imágenes y videos de una modelo rusa que hizo un cosplayer donde su parecido hace pensar que es su doble exacta.

Se trata de Ekaterina Shumskaya, quien en TikTok actualmente tiene más 1.9 millones de seguidores, mientras que en Instagram cuenta con 77 mil. En las dos plataformas, destaca que la joven tiene una máxima similitud física, por lo que se hace llamar “la hija ilegítima de Scarlett Johansson”, pues hace videos con el aspecto de la superheroína la Viuda Negra.

Scarlett Johansson tiene un clon; ella es la doble exactamente igual a la actriz pic.twitter.com/DYFP3pvDNh — Lo + viral (@VideosVirales69) June 1, 2021

Black Widow es uno de los proyectos más esperados por los fans de Marvel, ya que forma parte importante de la historia para entender que sigue con los Avengers y todo el mundo de superhéroes. La película protagonizada por Scarlett saldrá a la luz el próximo 9 de julio.https://twitter.com/VideosVirales69/status/1399757581393010696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399757581393010696%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fheraldodemexico.com.mx%2Fespectaculos%2F2021%2F6%2F1%2Fscarlett-johansson-tiene-un-clon-ella-es-la-doble-exactamente-igual-la-actriz-videos-fotos-301916.html

Esta no es la primera vez que esto ocurre en las redes, pues durante el mes de marzo en Twitter se viralizó la foto de una joven argentina que es igual que Jennifer Aniston. “Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, se puede leer en la publicación de Florencia Trossero.https://twitter.com/leoyapur/status/1368980398944948227?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1368980398944948227%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fheraldodemexico.com.mx%2Fespectaculos%2F2021%2F6%2F1%2Fscarlett-johansson-tiene-un-clon-ella-es-la-doble-exactamente-igual-la-actriz-videos-fotos-301916.html