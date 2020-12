El festival “Art With Me” llenó de arte y música las playas de Tulum, en Quintana Roo, justo en medio del punto más álgido de la pandemia en México, pero tras la atsmósfera de felicidad dejada por el evento, cientos de asistentes y colaboradores resultaron contagiados a pesar de las recomendaciones para evitar un repunte significado por COVID-19 en todo el mundo.

A unos días de ventilarse el brote en el Caribe Mexicano, fue Roberto Palazuelos quien se pronunció al respecto para destacar que el festival “Art With Me” se hizo bajo el permiso de las autoridades mexicanas y sugirió que el coronavirus pudo ser traído por un extranjero.

“Fue alguien de Nueva York o que ya traía COVID y asisitió al festival, porque es internacional, pero no fue cosa de mis hoteles, fue un festival muy importante que tenía los permisos de la autoridad y sus medidas de distancia, pero hay gente que no las respeta”, dijo en entrevista con el programa Sale el Sol.

El actor y empresario descartó que en los hoteles, donde se llevó a cabo parte del “Art With Me”, reciba una sanción por la realización: “No tiene porque haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que nos las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por estas cosas”

Palazuelos ofreció su opinión ya que uno de sus hoteles hospedó este festival, al que prefirió no asistir por temos a contagiarse.

“Yo no quise ir a ninguna de las fiestas de ‘Art With Me’ porque sabía que había riesgo de contagio, porque estaba habiendo un rebrote y la prueba es que a mí no me ha dado nada. Yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado, me cuido muchísimo y tenemos que aprender a vivir con este virus”, mencionó.

El actor confirmó que a su ex esposa, quien sí acudió a algunas fiestas del festival, sí le diagnosticaron coronavirus. “Asistió al Art With Me y a otras fiestas, le dio COVID y a todas sus amigas”, resaltó.

Palazuelos destacó que sí ha acudido a otras reuniones con hoteleros, mismos en los que no existen los cuidados necesarios para evitar un contagio masivo.

“Fue un evento al aire libre y yo la verdad no me voy a estarle diciendo a la gente que se ponga el cubrebocas o no, si la gente se lo quiere poner adelante, es su salud. Yo no me voy a poner a pelear ni soy responsable, no fue un evento que yo organicé”

Agradeció que las autoridades cancelaran todas las fiestas que se hacen cada año en Tulum, Quintana Roo.

El evento se llevó a cabo entre el 11 y 15 de noviembre de este año. Fue descrito por los organizadores como “un festival volcado a hacia la comunidad que combina arte, música, talleres y experiencias culturales y de bienestar hacia un viaje de cinco días y cuatro noches que inspira el cambio”. El autoproclamado objetivo consistió en “preservar el ambiente natural y ser anfitriones del desarrollo artístico a través de una práctica consciente y sustentable”.

Los boletos para el “Art With Me” tenían un costo de $350 dólares, aproximadamente $6964.23 pesos mexicanos. Acudieron miles de extranjeros de todas partes del mundo.

A pesar de que en la página web del evento se presentó una lista de recomendaciones para evitar los contagios del nuevo virus, algunas personas que acudieron al evento informaron al The Daily Beast, un periódico norteamericano, que prácticamente nadie utilizaba cubrebocas ni practicó la sana distancia en el festival.