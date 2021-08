En medio de la tercera ola de covid-19 cada vez son más los famosos que revelan que tienen coronavirus, recientemente Larry Hernández alertó a sus fans al presentar complicaciones por el virus. Ahora es César Bono, quien dio positivo al SARS-CoV-2.

El actor de Vecinos, se encontraba grabando escenas para una serie cuando se le detectó el virus. Según un reporte compartido en Chismorreo, de Multimedios Televisión, fue justo ahí donde se le detectó el virus.

“Resulta que él estaba filmando una serie gringa aquí en México, desgraciadamente fue ahí donde se contagió de covid-19, César Bono”, detalló María Luisa Valdés, quien agregó que se reportó un brote de coronavirus en las filmaciones.

Según el reporte, el actor, quien ya recibió ambas dosis de la vacuna anticovid-19 se encuentra asintomático, pero se le detectó el virus al realizarle una prueba como parte de los protocolos sanitarios de la producción.

Los problemas de salud de César Bono

Apenas el año pasado César Bono recibió un homenaje en el programa Hoy por sus 50 años de carrera, al que apareció en una silla de ruedas, lo que levantó las alertas entre sus seguidores.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, expresó César Bono en su momento.

Indicó que es un hombre que casi le tira “al séptimo piso” y que ante la dificultad del movimiento –en forma de broma– prefiere andar desnudo. “Entonces qué decidí, moraleja, andar encuerado. Soy un hombre de la tercera edad, tirándole ya al séptimo piso”, respondió el comediante con su característico sentido del humor.

César Bono ha sufrido ocho infartos, por lo que su movimiento se ha visto afectado de forma radical. En 2019 le colocaron una malla para que las arterias y las venas le funcionaran bien. Además de que tiene una hernia hiatal, la cual descartó operarse.

En una pasada entrevista a TVyNovelas, el comediante reveló que antes del coronavirus sintió que se iba a morir. “Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, indicó.