Tras la pandemia por Covid-19, los artistas de diversos ámbitos, que van desde músicos hasta influencers, se han mantenido más activos que nunca a través de redes sociales para así convivir con sus miles de seguidores, y mantenerlos cerca.

Tal es el caso de la banda que tuvo origen en París, Francia, Daft Punk, quienes se han vuelto tendencia en Twitter por su supuesta separación, la cual no se ha anunciado de forma oficial pero que sí ha generado nostalgia y sorpresa en los seguidores del dúo francés.

Circula en redes y en diversos medios que la banda ha decidido separarse tras casi 30 años de trayectoria, sin embargo ninguno de los dos integrantes detrás de los grandes cascos ha anunciado algo de forma oficial.

¿Daft Punk se separa?

Tras no publicar algo de manera oficial, los famosos sí han compartido un video de alrededor de 8 minutos, el cual es tomado de su cinta Electroma en 2006; de esta película se extrajo el fragmento.

Recordemos que la banda es conocida por sus éxitos como: Get Lucky, One More Time o Instant Crush con Julián Casablancas.

Cabe señalar que la única actividad reciente por parte de Daft Punk corresponde a una serie de colaboraciones con artistas como The Weeknd en las canciones “ I Feel It Coming” y “Starboy”, pero por un largo tiempo han dejado de figurar en el medio musical.

Además, a través de su sitio oficial, el cual está vinculado a través de Instagram, se puede observar únicamente este fragmento que ya circula a través de todas las redes sociales.

Por el momento, tanto los medios como los seguidores de la banda musical, deberán estar pendientes ante cualquier declaración oficial al respecto.