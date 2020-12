Ray Fisher, actor que interpreta a Cyborg, mantiene su disputa con los directivos de Warner Bros para esclarecer las presuntas conductas inapropiadas por parte de Joss Whedon en la grabación de Justice League.

En sus redes sociales, Fisher fue contundente en contra de Walter Hamada, presidente de DC Films. Estas declaraciones representan una incógnita en el futuro del actor dentro de las producciones de Warner.

En días recientes, DC Films y Warner Bros estrenaron Wonder Woman 1984, tras varios meses de retrasar el lanzamiento. En 2021, HBO Max lanzará Snyder Cut.

Sin embargo, el futuro no es alentador para Justice League pues Ray Fisher ha mantenido esta disputa con los jerarcas de la empresa desde mediados de este 2020.

El actor ha dicho que se niega a participar en las producciones donde esté involucrado Walter Hamada, al que señaló como mentiroso y un hombre peligroso.

En julio pasado, Fisher denunció malos tratos por parte del director Joss Whedon hacia el elenco de Justice League. Las conductas fueron descritas como asquerosamente abusivas, poco profesionales y completamente inaceptables.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.

His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.

I will not participate in any production associated with him.

— Ray Fisher (@ray8fisher) December 30, 2020