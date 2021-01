Al menos tres jóvenes han confesado lo que vivieron a manos de personas cercanas

La denuncia que la youtuber Nath Campos hizo sobre el abuso sexual que sufrió por parte de su colega Rix, recordó otros casos de jóvenes que también fueron víctimas de acoso, agresiones y conductas que vulneraron su integridad.

Así resurgieron los testimonios de Caeli, Lizbeth Rodríguez y otros ex integrantes de Badabum que en su momento rompieron el silencio para contar la situación que opacó su felicidad por bastante tiempo.

Caeli

En noviembre del 2019, la influencer publicó un video en el que contó su experiencia después de que intentaron abusar de ella.

Caeli relató por más de 30 minutos la pesadilla que vivió cuando participaba en la grabación de una serie. Con la voz entrecortada y a veces con lágrimas en los ojos, dijo que una persona adulteró su bebida con una sustancia tierrosa y en todo momento tuvo miedo por su integridad.

“Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos… mis amigos… entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza”, dijo la youtuber como preámbulo de su denuncia.

La youtuber repitió que asistió a más de una fiesta con este grupo de amigos, pero después de varias conductas sospechosas temió lo peor aquella noche e incluso creyó que todo “estaba planeado”.

“Todo iba bien hasta que… a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, repitió.

La joven jamás dijo el nombre de su presunto agresor, pero sí mencionó que también es youtuber, con muchas influencias y que ha estado involucrado en otros altercados similares.

Lizbeth Rodríguez

La ex “Chica Badabun” confesó a inicios del 2020 que en su infancia sufrió de los abusos de su padre, quien constantemente irrumpió en su habitación para hacerle tocamientos.

La presentadora comentó que en más de una ocasión sintió que por las noches una mano la tocaba, pero como no identificó a la persona en cuestión, pensó que esta situación “podría hacerse muy grande y que, si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo malo”.

Su vida cambió cuando descubrió que su agresor era el hombre que decía ser su padre y decidió hablar esta situación con su madre, después de ver en televisión una recomendación de hablar con los padres al tener problemas.

“Yo le dije a mi mamá: ´mi papá me toca en las noches´”, contó Lizbeth en el video.

La situación no cambió mucho para Lizbeth, ya que su madre no hizo caso a su acusación y esto mermó su seguridad.

Tres años después pudo enfrentar a su agresor, quien le dijo: “si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso”.

Rodríguez aseguró que decidió alzar la voz para impulsar a otras niñas, adolescentes y mujeres a no sentirse intimidadas por situaciones similares.

La polémica que eclipsó Badabun

Fue a finales de 2019 cuando el escándalo estalló en el interior de la famosa plataforma digital. La polémica surgió desde sus entrañas y cinco de sus ex protagonistas denunciaron la violencia y el abuso que vivieron al trabajar en la página de entretenimiento.

Este alboroto cimbró al canal en diciembre del mencionado año y aunque el tiempo ha curado algunas heridas, el recuerdo de aquel escándalo aún permanece como uno de los más comentados.

Alex Flores, Kim Shantal, Daniela “Queen” Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro son los rostros que esta ocasión tomaron el micrófono para revelar el lado más turbio del espacio virtual con el mayor número de suscriptores de habla hispana. Los youtubers hablaron del acoso sexual, homofobia y explotación laboral que vivieron al interior de Badabun.

Tras la difusión del conflicto se inició una guerra de declaraciones a través de todas las plataformas digitales de los involucrados, que provocó la destitución del CEO de la empresa, César Morales, y el intercambio de dimes y diretes que hoy siguen vigentes.

El mes pasado la polémica resurgió cuando Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, acompañados por los cinco youtuber surgidos de Badabun, y lanzaron el tema y video musical de Roast Yourself Challenge Fénix Team, donde hicieron varias referencias al conflicto que tomó gran relevancia en las redes sociales.

Nath Campos

La hija del músico Kiko Campos rompió el silencio desde su cuenta de YouTube, donde expuso el abuso que sufrió hace unos años de manos de Rix, después de que consumió demasiado alcohol en una reunión con amigos.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

Denotó que durante el asalto sexual ella no podía mover los brazos, ni las piernas y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.