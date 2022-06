Los luchadores son superhéroes y no por “poderes fantásticos”, es por la forma en que los pequeñines los admiran. Consciente de ese papel que juega como superestrella de World Wrestling Entertainment, el gladiador Veer Mahaan tuvo un enorme detalle con un niño cumpleañero llamado Landon que pasó una terrible experiencia en su celebración.

Esta historia viral en Twitter fue divulgada por Jessica, la madre del niño, quien explicó lo devastada que estaba porque nadie acudió a la celebración que organizó a Landon, de quien compartió una imagen junto a un globo con el número 6 completamente solo en lo que parece un salón en un bosque.

Con más de 50 mil me gusta y 5 mil retuits al momento de la publicación de esta nota, el mensaje de Jessica llegó hasta Veer Mahaan, quien hace apenas unos meses debutó en el elenco principal de WWE y le mandó un genial mensaje buscando consolarlo al verse completamente solo en el que se supone era su gran festejo.

Hey Landon!!!

Namaste! 🙏🏾

I want you to know that when I get into the ring on @WWE #RAW on Monday night, I'm gonna try to win one for you.

You might not want to watch though. Might be a bit scary. I can be a mean dude. 😨 🦁 👊🏾

Have a great birthday, little bro.

🎂

— Veer Mahaan (@VeerMahaan) June 13, 2022