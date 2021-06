El cantante español Enrique Ramil debutará este 26 de junio en un concierto presencial en la Ciudad de México, donde rendirá homenaje a las leyendas de la música Armando Manzanero, José José, Selena y Juan Gabriel.

“Al fin, México. Me encantará encontrarme por primera vez en vivo con el público mexicano”, afirmó Ramil, quien estará en este show musical en la etapa del post Covid-19 en el Pepsi Center, de acuerdo con la agencia Notistarz.

Ramil aseguró que toda su propuesta musical para este concierto es original y agregó: “Es todo un privilegio que mi concierto sea el primero de la nueva etapa”.

El intérprete estrenó recientemente su versión ranchera de “Prefiero ser la otra”, junto a la venezolana Karina, un tema que es super especial para el artista español, porque siempre soñó “con cantar ese género. No soy mexicano, pero el amor por México me ha perseguido toda mi vida. Me gusta México”, subrayó.