La actriz invitó a sus seguidores a darse algún capricho en los días con más sol de la cuarentena.

La actriz y modelo Elizabeth Hurley anunció a finales de enero: “Estoy tan harta de estar en casa. Voy a fingir que estoy fuera y estaré viviendo indirectamente a través de mi cámara”.

Tal como lo dijo, desde ese día tomó unas “vacaciones fingidas” posando en llamativos trajes de baño como si estuvieran en lugares paradisiacos. El pasado 21 de febrero, la modelo volvió a romper las redes sociales al publicar una fotografía donde aparecía con un despampanante bikini blanco acostada en la arena de una playa en Maldivas.

Con el cabello suelto y una gran sonrisa, Hurley invitó a sus seguidores a darse algún capricho en los días con más sol de la cuarentena.

Anímate en estos tiempos miserables y date un capricho con la anticipación de los días más soleados que te esperan.

Aunque su fotografía en la playa sorprendió a muchos, la actriz no tardó en aclarar que no se encontraba de viaje. “No, no estoy en la playa, esto fue en febrero pasado”, escribió en su mensaje.

Los escenarios en los que se mostró la actriz durante la supuesta temporada vacacional fueron variados e inesperados. En su día seis, por ejemplo, apareció flotando en una alberca con un bikini azul, mientras que poco antes se encontraba caminando a la orilla de una playa o tomando el sol.

Durante 10 días modeló varios trajes de baño de su marca personal que fueron halagados por sus seguidores. En el día nueve, el último de sus “vacaciones”, la actriz se presentó en un muelle con lentes de sol, un bikini verde claro y una copa de champagne.

“Por desgracia, mi vacaciones fingidas está llegando a su fin; Es hora de volver al barro y la niebla de mi amado Herefordshire”, escribió al publicar la imagen.

Agregó que, aunque probablemente nevaría, le sobraba el tiempo suficiente para “exprimir una copa de champagne helado” antes de tener que empacar para regresar a su cotidianeidad.

Y así lo hizo. Tres días después volvió a impactar a sus fans con un vestido largo verde esmeralda diseñado por Phillip Plein. La prenda destaca por ser cubierta y de manga larga en la parte de arriba, pero lleva la atención a la parte baja por la abertura XL de la falda con animal print en el interior.

“Oooooh…. Es celestial estar de vuelta en Herefordshire”, escribió Hurley mientras el fondo nevado destacaba el fuerte color de su vestido y el café de su cabellera.

A sus 55 años, la modelo cuenta también con una empresa de diseño de moda enfocada en los trajes de baño. Elizabeth Hurley Beach fue fundada en el 2005 y es la propia actriz quien modela sus diseños en su cuenta de Instagram. Algunos ellos presentados durante sus aclamadas “vacaciones fingidas”.

“Decidí meterme en el negocio de los trajes de baño, no solo porque siempre he estado obsesionada con la indumentaria, pero también porque es un departamento donde las mujeres -sin importar su cuerpo o talle- pueden lucir increíblemente bien o terriblemente mal”, declaró la estrella. “Quería hacer una colección para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, anunció Hurley en el sitio web de la compañía.

