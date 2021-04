Tras varios meses de jugar a las escondidas, el protagonista de Luis Miguel, la serie se dejó fotografiar con su nueva novia. ¿Qué sabemos de ella?

Se comenta hace meses, pero recién este último fin de semana y en pleno raid mediático, Diego Boneta y Renata Notni se mostraron juntos. Fue durante uno de los eventos vinculados al lanzamiento de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, que emite Netflix. Es que seguir esquivando a la prensa ya no daba para más. Y de hecho, aunque lo negaran, hace unas semanas habían sido vistos en el aeropuerto de Ciudad de México antes de volar rumbo a Punta Mita, sobre las costas del Océano Pacífico. Y a pesar que desde el aquel paraíso no compartieron ni una foto juntos, subieron muchas por separado, desde las mismas playas y con corazones.

¿Quién es Renata Notni? Nacida en Cuernavaca, Morelos, México, el 2 de enero de 1995, tiene 26 años y debutó en televisión en 2006, con Código Postal. Últimamente se la vio en la serie El Dragón: el regreso de un guerrero, con Sebastián Rulli, pero antes fue parte de novelas como Amor de barrio, Yo quisiera, Mi adorable maldición, Mar de amor, La fuerza del destino, Amorcito Corazón, Qué bonito amor y Sueño de amor, que le valió un premio de Mejor actriz en los Premios TVyNovelas.

“Yo sí puedo decir que los niños saben lo que quieren, pues soy un ejemplo de eso. Siempre tuve muy claro que esto era lo que me encantaba. Cuando jugaba con mis muñecas me gustaba ponerlas como si fueran mi público, les cantaba y les bailaba, también lo hacía enfrente del espejo y si veía películas en las que actuaran niños o niñas de mi edad me emocionaba mucho y los imitaba. Eso me hacía muy feliz”, contó alguna vez sobre su debut a los 12. Y siempre se definió seguidora de Lindsay Lohan y Dakota Fanning.

Arriesgada y emprendedora, durante un tiempo vivió en Nueva York. “Fue la primera vez que me fui a un lugar sola tanto tiempo. Y pues la verdad es que fue una experiencia que al principio, fue algo difícil acostumbrarse a estar sola, de estar lejos de tu familia, de tus amigos y familia. Pero, claro que después empecé a agarrarle el gusto, pues estaba haciendo lo que más me gusta, me estaba preparando en la actuación, el inglés, y ya luego ni me quería regresar. Crecí mucho tanto personal como profesionalmente, me conocí nuevamente, me preparé aun más y vi muchas cosas. Una experiencia increíble que sin duda, la volvería a repetir”, contó promediando el 2016.

En materia de valores y lazos afectivos, contó: “Alguien a quién yo admiro muchísimo, es a mi mamá, quien es la mujer más luchona que yo conozco el todo el mundo. A la que nunca se le cierran las puertas, que nunca se da por vencida, que ha salido a adelante por sí misma, y ha sacado adelante a toda su familia sola. Ella es a quien más admiro y ha sido mi mentora siempre. Y por supuesto en lo profesional hay muchas mujeres a las que admiro, como a Meryl Streep, porque me parece que es la mujer más camaleónica que puede haber en este mundo… Ojala algún día pueda acercarme si quiera a ser como ella”.

En el plano afectivo, su pareja más conocida antes de que Diego Boneta llegara a su vida fue el empresario Andrés Rivero, que es diez años mayor que ella. Estuvieron juntos desde mediados del 2016 a febrero de 2019. “Yo siento que te puedes enamorar solamente si estás en un momento de tu vida en el que te puede pasar”, aseguró hace un tiempo en materia del corazón y su camino con el actor que le pone cuerpo y alma a Luis Miguel, recién empieza.