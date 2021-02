El actor usó su cuenta de Instagram para revelar nueva información sobre la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix.

Elliot Page sorprendió a los fanáticos de The Umbrella Academy al confirmar el inicio del rodaje de la tercera temporada. La exitosa serie de Netflix había sido renovada para una tercera temporada y que acaba de comenzar su filmación en la ciudad de Toronto, Canadá.

El actor compartió una imagen a través de cuenta personal de Instagram, que además reveló el nuevo logo de la serie. En el mismo se puede ser el emblemático paraguas que acompaña al título del show, aunque esta vez tiene un pequeño “Sparrow” (gorrión), haciendo referencia al nuevo grupo hará su aparición en la tercera temporada.

Hay que recordar que al comienzo de la segunda temporada los Hargreeves usaron los poderes de Five para escapar del apocalipsis generado por Vanya hacia el final de la primera temporada. El salto en el tiempo provocó que los hermanos terminarán en Dallas, Texas, cada uno diseminado en diferentes años. Separados y sin saber qué fue de los otros, algunos decidieron seguir adelante con sus vidas, hasta que comenzaron a reencontrarse.

En el capítulo final de la temporada 2, Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus, y Five logran regresar al año 2019, a la fecha del 2 abril, el mismísimo día del Apocalipsis. Para sorpresa de los hermanos la mansión Hargreeves aún está intacta y en pie. Los hermanos se disponen a hacer su entrada triunfal a su hogar cuando se dan cuenta que no todo está igual, incluso Reginald Hargreeves se encuentra con vida. Allí el hombre les revela que no es su casa, sino la Academia Sparrow.

La Academia Sparrow es otro grupo de habilidosos jóvenes a los que Hargreeves convirtió en héroes y que pertenecen a una línea temporal alternativa. Este equipo está liderado por Ben (Justin H. Min), aunque no el que conocimos a lo largo de la ficción. En el mes de enero Netflix confirmó quiénes son los actores y actrices encargados de dar vida a los Sparrow.

En tanto, Page estará de regreso junto a Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Cameron Britton. La tercera temporada de The Umbrella Academy aún no cuenta con fecha de estreno, pero podría llegar en 2022.