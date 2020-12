El actor nominado al Oscar por su actuación en la película del 2008 Juno y estrella de serie Umbrella Academy, Elliot Page -antes conocido como Ellen Page- se declaró transgénero. Todo a través de un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram y también en Twitter, en las que habló sobre su experiencia y explicó su nueva identidad de género.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot”, escribió el actor en una carta abierta que sorprendió por su franqueza y sencillez. “Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”.

“Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje”, continúa Page. “No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Me han inspirado infinitamente muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”.

Elliot Page comenzó su andadura en el mundo del cine en papeles cinematográficos que incluyen el éxito del 2007 Hard Candy del director David Slade y Juno de Jason Reitman, que en el 2008 le valió una nominación al Oscar. En lo sucesivo, Elliot fue parte de franquicias de considerable popularidad, como su papel de Kitty Pryde en X-Men: The Last Stand, un papel que volvería a interpretar en la película secuela X-Men: Days of Future Past.

No obstante, Page no abandonó de todo el cine con cierto aire autoral y formó parte del elenco de Inception (2010) de Christopher Nolan y el drama lésbico Freeheld (2015) de Peter Sollett, que protagonizó junto a Julianne Moore.

“Me encanta ser trans”, escribe Page en su carta. “Y me encanta ser Queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor”.

En la actualidad, Elliot Page protagoniza la exitosa serie Umbrella Academy de Netflix, en la que interpreta a Vanya. Una mujer cis con unos asombrosos poderes. La cuenta oficial del show en Twitter ha sido una de las primeras en celebrar las declaraciones de Page y de mostrar su total apoyo al actor “¡Qué orgullosos estamos de nuestro superhéroe! ¡TE QUEREMOS, ELLIOT!”.

Por supuesto, la inmediata pregunta que se planteó es si Elliot Page seguiría interpretando a Vanya, después de asumir su identidad de género. Variety se comunicó con una fuente cercana a la serie y pudo confirmar que no solo Page seguirá dando vida al personaje, sino que Vanya seguirá siendo una mujer cis, tal y como lo ha sido durante las últimas temporadas.

Netflix y también IMDb actualizaron el nombre de Page en todos los proyectos en los que ha participado hasta ahora, sin duda como una forma de apoyo visible a la revelación del actor.

Varios especializados han comentado que las declaraciones de Page aumentarán de manera positiva la visibilidad de una comunidad que ha estado pidiendo precisamente eso, así como una representación más precisa en películas, programas de televisión y otras formas de entretenimiento.

“La gran mayoría de los estadounidenses todavía cree que nunca han conocido a alguien en su familia, lugar de trabajo o escuela que sea transgénero”, dijo a Variety Nick Adams, director de medios transgénero de GLAAD. “Cuando alguien como Elliot Page le dice al mundo que de hecho es transgénero, un actor que la gente ha respetado, admirado y amado durante años, les permite sentirse como si ahora conocieran a una persona trans. Es realmente importante”.

El anuncio de Elliot Page ha visibilizado la lucha sobre la identidad de género

La conversación que Page ha desatado sobre la identidad de género refleja las que están teniendo lugar en todas partes. A su vez, eso les da a las familias y comunidades un mayor sentido de las luchas que enfrentan muchas personas trans cuando se trata de desvelar su verdadero yo. El hashtag #Elliot fue el número uno en Twitter en numerosos países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Corea. Page incluso calificó como el tema de tendencia número cinco en Rusia, un país con un historial violento y restrictivo en cuanto a los derechos humanos cuando se trata de la comunidad LGBTQ.

Para Nick Adams, la sinceridad y sencillez del anuncio de Elliot Page permite una conversación más fluida sobre un tema que hasta ahora, ha sido parte de un debate marginal dentro del espectro de los derechos humanos y en especial, la base de discusión acerca de la multiplicidad de valores de la comunidad LGBTQ. “En los últimos años, ha habido fuertes conversaciones sobre actores trans que interpretan papeles trans. He visto que esa conversación ha dado resultados. Ahora, la conversación trans está cambiando a quién está detrás de la cámara contando esas historias”, dijo Adams. “Si el personaje no está escrito de una manera que sea verdadera, no se ha movido tanto como necesitamos”.

El trabajo de Elliot Page en favor de la comunidad LGBTQ ha sido constante y sostenido: desde el apoyo público y declaraciones concretas a título personal hasta la participación en la producción de numerosas películas, incluida Freeheld, centrada en los derechos humanos, así como la serie de viajes LGBTQ Gaycation.