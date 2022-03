Yalitza Aparicio se ha convertido en tendencia en redes sociales después de sus recientes participaciones públicas en diversos medios mexicanos y su incursión en YouTube donde ha brindado entrevistas. Ahora, de la mano de Juanpa Zurita la actriz ha dejado en claro su postura sobre la polémica que existe cuando una mujer u hombre indígena usa prendas de alta costura, asegurando que si los “otros pueden”, ellos también.

Entre una plática muy controversial que ambas personalidades sostuvieron para el podcast del influencer, titulado No Hagas Lo Fácil, él le preguntó sobre su participación dentro del mundo del modelaje, ya que ha formado parte de campañas publicitarias de marcas de renombre, donde hasta medios reconocidos dentro de la industria de la moda le han otorgado covers que se han convertido en precedentes históricos por el origen de nacimiento de la actriz y el alcance que ha tenido en su breve carrera.

“Tu llegaste al mundo del modelaje también, como yo y ahí tuvimos una pasarela juntos je,je, hiciste portadas en Vogue y Elle súper importantes, mi pregunta aquí es: ¿Esto lo hiciste porque te interesa modelar? o al igual que la actuación de alguna forma es un medio y no el fin para comunicar lo que quieres”, expresó Juanpa Zurita quien ya en el pasado había compartido diversos proyectos publicitarios con la actriz, como la presentación de un modelo de celular.

La protagonista de Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón y ganadora del premio Oscar a “Mejor Película Extranjera”, expresó que al igual que la actuación, todo es un medio para poder comunicar el mensaje que tiene, sin embargo no le parece justo que se le critique por utilizar prendas que algunos consideran que personas con orígenes indígenas no pueden portar ya que a pesar de que siempre estará orgullosa de su lugar de nacimiento y la mezcla de culturas que tiene su familia, existen cosas que no está dispuesta a permitir, algo “absurdo” como el derecho a usar marcas de ropa.

“Es mi medio para comunicar lo que deseo, porque también me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena, pero es como decíamos, conocen mi nombre pero no mi historia y es como “claro yo soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces’, que ya es una mezcla de mis papás […] yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?’”, expresó.

Yalitza Aparicio aprovechó el tema para hablar sobre la apropiación cultural que muchas personalidades en México o incluso “personas comunes y corrientes” hacen sobre las prendas indígenas que sin pudor alguno comparten en redes sociales, incluso señalando con supuesto orgullo sobre su lugar de origen o fabricación, cuando por otro lado son las mismas personas que discriminan y tratan diferentes a las personas que habitan dichas comunidades y sus tradiciones.

“Se apropian de nuestra ropa, la usan en redes sociales de ‘el telar original del estado de no sé qué’, cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí sí se sienten orgullos, porqué ellos si pueden utilizar nuestra ropa pero tú no puedes utilizar una ropa de marca, ¿cómo por qué? Desde ahí dije ‘mi gente, por más indígena que seamos también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca’, esto no es una limitante”, agregó.