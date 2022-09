Después de que se confirmó el lamentable fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral de Escocia, políticos, celebridades y artistas del todo el mundo mandaron sus condolencias a la Familia Real y los pueblos que intregran la maconmunidad. Dentro de estas muestras de respeto para quien gobernó Inglaterra durante siete décadas resaltaron los homenajes que le rindieron Elton John y Guns N’ Roses durante sus conciertos.

Elton John reconoció su legado: “Ha estado conmigo toda mi vida”

Elton John’s tribute to Queen Elizabeth II tonight in Toronto. pic.twitter.com/sM3srwG2Q6 — lauren 🏕 (@lauren_lawls) September 9, 2022

El reconocido intérprete, pianista, compositor y músico británico de 75 años ofreció un concierto el pasado jueves 08 de septiembre -día en que murió la reina Isabel II- en Toronto, Canadá. Como era de esperarse, interrumipío su show para externar unas palabras en memoria de la monarca, quien lo nombró caballeró en 1998 por su labor artística y altruista en diversas casusas, principalmente contra el VIH.

Desde su piano y con un retrato de su majestad proyectado las grandes pantallas del recinto, Elton John reconoció que formó una parte muy importante en su vida, no sólo porque dirigió su país natal, también porque lo inspiró desde su juventud: “Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino”.

Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (…) pero me alegro de que esté en paz. Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro.

Entre aplausos y gritos del público, Sir Elton John continuó su presentación y cantó Don’t let the sun go down on me en memoria de la monarca. El cantante también se pronunció al respecto en redes sociales, donde a través de un breve comunicado, se solidarizó con la Familia Real y enalteció el impetú que tuvo la reina durante su mandato.

“Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Ella fue una presencia inspiradora y condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y genuina calidez.

la reina elizabeth ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho

Guns N’ Roses le dedicaron “Knockin On Heaven’s Door”

La banda estadounidense tocó por más de tres horas en Rock in Río Live 2022. Los integrantes tomaron un espacio de su presentación para cantar Knockin On Heaven’s Door en honor a su majestad, pues durante la mañana de ese mismo jueves se confirmó su fallecimiento. Para ello, el vocalista apareció sobre el escenario luciendo una playera y un sombrero con la bandera de Inglaterra estampada.

Los asistentes aplaudieron en honor a la reina y reconocieron el gesto que tuvo la agrupación de rock con ella.

Harry Styles pidió una ola de aplausos en su memoria

El cantante y actor británico detuvo el espectáculo que ofreció en Madison Square Garden de Nueva York para pedir que todos aplaudieran en reconocimiento a la reina Isabel II, por el trabajo que desempeñó como monarca de Inglaterra desde su coronación tras la repentina muerte del rey Jorge VI.

“Únase a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio”, dijo. El intérprete comenzó a aplaudir, el público lo siguió y él agradeció el gesto: “Gracias Madison Square Garden”.