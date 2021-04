La hija menor de Marcelo y Soledad Aquino compartió una foto retro y se conmovió por el ofrecimiento voluntario de un desconocido

La salud de Soledad Aquino preocupa a sus familiares, seres queridos y a la comunidad artística en general. La ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de Candelaria y Micaela se encuentra desde hace más de un mes internada en la Clínica Trinidad de Palermo a raíz de una hemorragia digestiva. Cuando parecía que evolucionaba favorablemente, su cuadro se complicó al contagiarse coronavirus en el sanatorio.

Desde el primer momento, tanto Marcelo como sus hijas manifestaron públicamente su preocupación. Desde el primer momento, el conductor manifestó que la familia estaba cerca de Soledad y confiando en su recuperación. “Estamos mucho junto a ella con Mica y Cande. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”, señaló el creador de ShowMatch, ante la pregunta de un seguidor en las redes sociales.

Cuando la salud de Soledad evolucionaba favorablemente, durante el fin de semana experimentó un retroceso. Según pudo confirmar Teleshow con fuentes cercanas a la familia, la mujer se habría contagiado coronavirus dentro del sanatorio. Y ahora todos sus seres queridos están a la expectativa, esperando que los médicos decidan si puede volver a su hogar para continuar ahí con su recuperación.

En ese panorama, en las últimas horas Micaela publicó una reflexión en su cuenta de Instagram acerca de los rumores sobre mayores complicaciones respecto al estado de su madre. “Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias!”, señaló la hija mayor de Soledad y Marcelo.

“Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! Son solo eso, REDES! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no”, agregó la diseñadora de indumentaria, que cerró con un pedido: “Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias”, imploró.

Parte de esa empatía es lo que recibió su hermana en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cuatro millones de seguidores. La cantante replicó una fotografía en la que se la ve de pequeña, jugando con su madre. Abajo, le agregó un corazón, como símbolo de amor, pero también de esperanza por la pronta recuperación de Soledad. Y fue como respuesta a esa imagen que recibió un mensaje que la conmovió.

Ante los rumores que trascendieron en las últimas horas, según los cuales su madre necesitaría un trasplante, un seguidor desconocido se ofreció como donante. “No sé si el motivo será la cuarentena. Yo siempre fui solidario por mi gente querida, pero no sé por qué hace tiempo quiero hacer algo más”, escribió este héroe anónimo en una historia que compartió la cantante. “Estaría dispuesto, obviamente con el consentimiento de la familia y los médicos, de hacer una donación voluntaria de parte de mi hígado. Es algo que siento desde que se publicaron varios casos. Lo intenté y creo que es una misión más para mi vivir”, agregó.

Conmovida por el ofrecimiento, la cantante se tomó de estas palabras para agradecer de manera extensiva a las muestras de amor que recibe en la red social. “¿Cómo agradecerles estas actitudes? Yo realmente voy a explotar de amor. Tantos mensajes tan hermosos y gente que se ofrece hasta para ser donante vivo. Los amo mucho y les agradezco profundamente con mi corazón entero”, señaló la cantante que hoy recibió el alta luego de estar casi tres semanas aislada junto a su pareja, el músico Coti Sorokin, por haberse contagiado de coronavirus: “Free Covid. Gracias por tanta cantidad de mensajes de ánimo y buena onda. A cuidarse y seguir dando guerra”, escribió el rosarino confirmando la noticia.