La última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, se sentó frente a la periodista Mara Patricia Castañeda para hablar sobre los escándalos familiares que han tenido que enfrentar.

Sobre las acusaciones de su nieta Frida Sofía a Enrique Guzmán, Pinal aseguró que no ha querido leer nada y se mostró en desacuerdo con las declaraciones de la joven.

Asimismo, afirmó que no le da consejos a su hija Alejandra Guzmán, hija con la que tiene mayor relación.

“Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace injusto, totalmente injusto. Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre”