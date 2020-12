El actor conversó con los responsables de un partido político local de Querétaro, donde radica desde hace tres décadas

Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico” por su personaje de El Chavo del 8, podría tener un nuevo trabajo para el 2021 y es que el actor podría incursionar en la política, en un cargo aún no definido, con el partido Querétaro Independiente.

Concepción Herrera Martínez, presidenta del partido y diputada local de la entidad, adelantó la semana pasada información de la participación de Villagrán en el mundo de la política mexicana; pero fue el mismo histrión de 76 años quien habló de sus intenciones y posible futuro en esta en una nueva trinchera laboral.

Y es que el actor ya tiene planes de reunirse esta semana con los responsables del partido político local de Querétaro, donde radica desde hace más de tres décadas; aunque también pasa largas estancias en Houston, Texas.

Carlos Villagrán aclaró que fue contactado por los dirigentes de Querétaro Independiente, por lo que decidió viajar a la entidad mexicana y conocer la propuesta de los políticos, ya que no sabe ni siquiera para qué cargo lo tienen contemplado.

Añadió que no había contemplado la posibilidad de incursionar en la política, pero prefiere conocer los planes de Querétaro Independiente y después anunciar si acepta o declina la propuesta.

“Nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así, mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Kiko… y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué”, comentó en entrevista con El Universal Querétaro.

“Le repito, por amabilidad, por ser una persona decente, tengo que dejar hablar a la gente y después decirle mi decisión, si podría yo ser capaz de ocupar un puesto”, añadió.

Si bien el actor aún no está tan inclinado a incorporarse a la política, sí dejó claro que se debe cambiar el fondo de este sector y es que muchos de los protagonistas sólo han buscado su beneficio, olvidando al resto de la sociedad, que en sí debería ser su función.

Concepción Herrera Martínez, líder de Querétaro Independiente, confirmó a medios locales la semana pasada que existen conversaciones con Carlos Villagrán “Quico”.

“Efectivamente, hay un interés, al menos así lo ha manifestado una de las personas cercanas (al actor), un representante también del señor Villagrán. Ha mencionado que tienen la intención de participar, no han determinado hasta este momento qué candidatura o qué cargo quisiera participar. Están de manera muy interesada en participar en el proceso electoral”, comentó.

La versión de la política constrasta con la ofrecida por Villagrán y es que la funcionaria local destacó que el artista los buscó, sin definir por cual cargo o candidatura quiere contender.

Indicó que ve muy viable la postulación del actor ya que su partido privilegia la participación ciudadana, por lo que precisó que aún no se ha unido a las filas de Querétaro Independiente.

El mundo de la política siempre ha sido muy tentador para la sociedad civil, pero en especial para los miembros de la farándula mexicana, por lo que constantemente actores o cantantes buscan cambiar de trinchera e incursionar en este sector.

Hace unas semanas se supo que Alfredo Adame quiere incursionar en la política para el siguiente proceso electoral, aunque él ya había coqueteado en este sector.

El realizador de El Chavo del 8 también tuvo una estrecha relación con la política. Si bien Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” no contendió en los comicios, sí mostró su apoyo ferviente hacia alguna corriente política en México.

Fue en 2012 cuando aceptó que votó por los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional (PAN). “Yo voté por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota. Sólo me falló la última; y no me arrepiento de ninguno”, escribió en su cuenta de Twitter.