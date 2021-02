La modelo Madison LeCroy, supuesta amante del ex beisbolista, reveló que se mandó mensajes privados con el prometido de la cantante. Luego aseguró que nunca llegaron a tener contacto físico

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, quienes iniciaron su relación hace cuatro años y se comprometieron en 2019, han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia. Aunado a eso, de acuerdo con una serie de rumores en torno a la pareja, su unión podría estar en peligro a causa de una mujer llamada Madison LeCroy.

Por el momento tanto J.Lo, de 51 años, como su futuro marido, de 45, se han mantenido en silencio sobre las noticias que salieron a la luz, las cuales aseguraban que Rodríguez y la modelo habrían tenido una relación cuando él ya estaba con la cantante del Bronx.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

Estas declaraciones se dan después de que hace una semana, durante un programa especial de la reunión del elenco de “Southern Charm”, Craig Conover, compañero en dicho reality, asegurara lo siguiente respecto a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”.

Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

De acuerdo a Us Weekly, la cantante latina se sintió “usada y humillada” por su prometido cuando le llegó la noticia. Una fuente dijo a la publicación que la intérprete tuvo un ataque de furia y le gritó a Alex cuando se enteró de esta supuesta nueva infidelidad.

El ex jugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de J.Lo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna. Y además no es la primera vez que J-Rod enfrenta escándalos relacionados con infidelidades, fue precisamente este tipo de problemas que tuvo con su ex compañero, el cubano José Canseco, quien literalmente lo acusó de engañar a la cantante y actriz con su ex mujer Jessica Sekely. “Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer López”, le escribió por Twitter.

Este que fue uno de los escándalos más fuertes a los que se ha enfrentado la pareja.

Terapia de pareja

A-Rod afirma su relación con J.Lo se sigue fortaleciendo, pero Jennifer López admitió que la pareja buscó ayuda el año pasado en medio del aislamiento por coronavirus. “Ha sido realmente bueno. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación“, dijo la cantante latina en la última edición de la revista Allure.

La pareja comprometió en marzo de 2019. Si bien se iban a casar en Italia en junio de 2020, se vieron obligados a posponer sus nupcias debido a la crisis del COVID-19. “Fue un gran problema”, dijo la actriz acerca de hacer una pausa en sus planes de casarse. “Fue muy triste ya que teníamos todo planeado. Quizás ese no era el momento adecuado”.

López agregó que el cierre le permitió a ella y al ex jugador de los Yankees de Nueva York pasar más tiempo con sus hijos. Mientras que la estrella de “Hustlers” es madre de los gemelos Max y Emme de 13 años, fruto de su relación con Marc Anthony, Rodríguez tiene dos hijas Natasha, de 16 y Ella, de 12, con su ex esposa Cynthia Scurtis.

“Empecé a intentar hacer cosas juntos. Jugábamos béisbol al aire libre o pintábamos“, le dijo a Allure. “Nunca llegamos a hacer cosas así. Estuvimos aprovechando ese tiempo“.

Si bien López y Rodríguez están en un buen lugar, su relación se puso en tela de juicio cuando LeCroy fue acusada de tener una aventura con la estrella del béisbol.

Durante la entrevista concedida al portal Page Six, Madison negó tajantemente cualquier tipo de relación sentimental con Rodríguez, alegando en su defensa que únicamente han charlado telefónicamente en algunas ocasiones de forma “inocente”.

“Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes directos“, insistió a principios de este mes en la citada publicación. “Nunca lo he visto personalmente”, afirmó para poner fin a los rumores que aseguran que tuvo un amorío con el novio de J.Lo.

López y Rodríguez nunca abordaron públicamente el escándalo. Mientras tanto, una fuente cercana a la ex estrella de la MLB ha sostenido que “nunca conoció” a LeCroy.