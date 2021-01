Lady Gaga pidió para que el día de mañana sea de paz para todos los estadounidenses cuando Joe Biden tome posesión como el nuevo presidente.

La cantante publicó una imagen donde aparece con un traje blanco y orando desde el Capitolio.

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”, escribió en Instagram.