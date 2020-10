Suicide Squad se estrenó en 2016 y aunque la recepción por parte del publico y la crítica fue mixta, DC ya estaba en negociaciones de una secuela. En un principio el estudio iba a volver a confiar en David Ayer para dirigirla pero el director abandonó el proyecto para dirigir Gotham City Sirens.

Después se unió Gavin O’Connor pero este también dejó la producción por diferencias creativas. Tras una larga búsqueda, el estudio encontró a un director dispuesto a dirigir la secuela de Suicide Squad. Ahora James Gunn revela las negociaciones que tuvo con DC antes de acordar unirse a la película.

El estreno The Suicide Squad está más cada vez más cerca. Recientemente la revista Empire lanzó un vistazo del elenco de la película en una de sus portadas. Esto ha llevado a que los seguidores de DC se preguntarán quien de los personajes iban a morir y quienes sobrevivirían.

El propio James Gunn uso su cuenta de Twitter para preguntar a los fanáticos que personajes creen que tendrán más posibilidades de sobrevivir en The Suicide Squad. Una de las respuesta que llamó la atención del director fue la de @DapperJabber. “Harley Quinn está protegida por la franquicia. King Shark y Amanda Walker también están protegidos porque DC les tiene en otras cosas. Y el resto tiene un 80% de posibilidades de morir.”

Por su parte el comentario es bastante razonable ya que es lógico que DC no quiera perder a sus personajes más populares. Pero James Gunn no está de acuerdo y afirma que el estudio le dio libertad creativa para hacer lo que quisiera con los personajes de The Suicide Squad.

“Ningún personaje está protegido por DC. Me dieron carta blanca para hacerlo que quisiera. Es una de las cosas que acordamos antes de que empezara a trabajar con ellos. No estaba buscando crear un shock pero quería que la audiencia supiera que cualquier cosa puede pasar.

#LaHistoriaEsSuperior #TheSuicideSquad”. James Gunn también comenta que no le importa el odio que reciba tras el estreno de The Suicide Squad ya que “hay fanáticos que se van a enfadar haga lo que haga”.

The Suicide Squad iba a estrenarse este verano pero por razones relacionadas con el Coronavirus (COVID-19) Warner Bros decidió retrasar el lanzamiento.

Las grabaciones acabaron a principios de año y James Gunn se encuentra en las últimas etapas de post-producción. El director también ha confirmado que The Suicide Squad no contará con nuevas grabaciones como otros proyectos y que en ese aspecto ya está todo finalizado.

“En nuestro calendario estaban planeadas nuevas grabaciones. Pero vamos a finalizar la película esta semana. La película está lista excepto cambiar algunas cosas para los futuros efectos especiales. Y no hemos grabado ningún día”.

Esto son buenas noticias para The Suicide Squad y la audiencia que espera su estreno. Debido al gran elenco de la película y el tipo de producción, grabar nuevas escenas ahora hubiese sido complicado y probablemente habría atrasado aún más la película.

Por otra parte, ahora que la película está prácticamente terminada y parece que el estreno se mantiene es posible que se lancé un nuevo trailer en los próximos meses. The Suicide Squad se estrena el 4 de agosto de 2021.