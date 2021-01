Encabezado Karla Panini de nueva cuenta se encuentra en el centro de la polémica en redes sociales, esto luego de publicar una fotografía en donde aparece acompañada de las hijas de su excompañera Karla Luana, lo que desató las críticas de los internautas.

La imagen fue publicada en una cuenta de Instagram y que presumiblemente pertenece a Panini, la página ya esta dando mucho de qué hablar tras hacer públicas dos fotografías en donde se ve a Karla Panini posar junto a las hijas de la fallecida Karla Silva.

“4 regalos del cielo tengo, 4 regalos Dios me dió; a 2 les di la vida y 2 más la vida me otorgó”, escribió la polémica actriz junto a una de las fotos. On apenas 7 mil seguidores, esta cuenta de Instagram se ha convertido en una generadora de polémica, ya que los usuarios acusan a Panini de haberle quitado el esposo a Karla Luna.

Una radiante familia feliz

En las postales se ve a Karla Panini posar junto a Nina Victoria y Sara Valentina, las dos hijas que Karla Luna procreó con Américo Garza, la actual pareja de Panini. También aparecen, en primer plano, Gabriel, el primogénito de Panini, además de Isabella, la hija que tuvo Américo con Karla Panini.

El escándalo se acrecentó luego que la familia de la fallecida Karla Luna pidiera a su viudo, Américo Garza, tener mayor contacto con las hijas de Karla, ya que el mayor deseo era que no las separaran de sus hermanos mayores.

Pero tras la muerte de Luna en 2017, debido a un cáncer, fue el esposo de ésta, Américo Garza, quien se quedó con las pequeñas y las llevó a vivir con su actual pareja, Karla Panini. Desde entonces Panini se encuentra en la mira de los ciberataques y la polémica en las redes sociales, ya que la acusan de ser la mala de la historia.