Hugh Jackman es uno de los actores, bailarines y cantantes más queridos de la industria cinematográfica gracias a su trayectoria en exitosos proyectos como las películas de X-Men, Kate & Leopold, Los Miserables, y El gran Showman, entre muchas otras. Entre algunos de los reconocimientos que ha recibido por su trayectoria se encuentran una nominación al premio de la Academia, un Globo de Oro y un premio Tony.

A pesar de sus triunfos a nivel profesional, Hugh Jackman también ha enfrentado momentos difíciles a lo largo de su vida. En 2017, el famoso actor confesó a los medios de comunicación que había ingresado por sexta vez al quirófano a causa del cáncer de piel. Además de ser muy abierto respecto a su proceso enfrentando el melanoma, Jackman se ha dedicado a compartir información con sus seguidores con el objetivo de concientizar a más personas al respecto.

Desde que inició su tratamiento, Hugh Jackman ha padecido cuatro tipos de cáncer de piel que se han detectado en su nariz y sus hombros, por lo que ha decidido someterse a revisiones periódicas que, hasta el momento, le han permitido continuar con su vida de manera prácticamente normal. Sin embargo, durante los últimos días el actor generó cierta preocupación en la comunidad internauta, pues compartió que, una vez más, tuvo que someterse a una biopsia.

A través de un video en sus plataformas digitales, Hugh Jackman informó a sus seguidores que acudió a una revisión con sus “maravillosos dermatólogos”, quienes notaron una situación irregular en su nariz, por lo que decidieron no tomar riesgos y analizar directamente lo que estaba ocurriendo en el rostro del famoso actor. Aunque aseguró a su público que probablemente todo esté bien, la comunidad no dudó en externarle mensajes de apoyo y admiración.

A couple of notes: please get skin checks often, please don’t think it can’t happen to you and, above all, please wear sunscreen. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 2, 2021