Con más de tres décadas frente a las cámaras, pocas veces Salma Hayek ha participado en proyectos de ciencia ficción, pero la mexicana quiso agregarle un toque diferente a su filmografía y por eso aceptó la oferta de hacer “Bliss”, ya que como ella la define, es una historia que se transformó en hablar de adicciones y la salud mental.

“Se supone que era una historia de ciencia ficción, pero como ahora vivimos una realidad que parece salida de la ficción, ya ni se nota la diferencia”, bromeó Salma Hayek, quien protagoniza al lado de Owen Wilson esta película. “Me pareció un concepto muy original. Fue una de esas veces que dices: ‘Tengo que trabajar con esta persona a como dé lugar’”, dijo en entrevista.

“Bliss”, dirigida por Mike Cahill, cuenta la historia de Greg (Owen Wilson), un hombre harto de su rutina como oficinista, quien es llevado al borde del colapso cuando su despido se vuelve inminente, orillándolo a formar parte de un incidente que podría llevar su existencia a un lugar peor aún del que se encuentra. Es en ese momento que conoce a Isabel (Salma Hayek), un alma libre que lo convence de que la realidad que lo oprime no es más que una simulación. Juntos y con la convicción de Isabel como sustento de sus propias hipótesis conspiratorias, ambos buscarán alejarse de la realidad como la conocemos para vivir en plenitud desde la realidad alterna que ella le promete.

“Descubrí hace muchos años y por accidente a Mike, me parece genial”, comentó Salma, quien durante sus primeros años en Hollywood colaboró con cineastas independientes en ascenso como Robert Rodriguez, Kevin Smith, Mike Figgis o Steven Soderbergh. “Cuando me llamó yo estaba muy emocionada. Me explicó la película, no le entendí nada, pero la pasión que tenía cuando hablaba de ella me recordó lo apasionada que es la gente en México. Es raro encontrar gente con tanta pasión y con tanto amor por su trabajo”, contó entusiasmada la veracruzana.

“Como actriz debes tomar una decisión sobre el personaje y lo que estás contando. Debes decidir a dónde vas. Entonces yo decidí que ella es una adicta y que las drogas la hacen escapar al mundo paralelo en el que cree, porque no quiere afrontar su realidad”, comentó Salma antes de hacer una pausa y continuar. “El personaje se apoderó de mí, cambió mi percepción de todo y terminé entendiendo la película más que Mike”, finalizó

