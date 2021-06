BTS celebró junto a su todo el ARMY su octavo aniversario, que culminó tras varias celebraciones y un par de conciertos y desde luego que los fans del grupo de K-Pop quedaron encantados con todo lo que ocurrió en el show.

Jimin, Jin, J-Hope, RM, V, Suga y Jungkook, cautivaron a sus fans, pero fue el último quien se robó todo el espectáculo gracias al gran look que lució y a sus tatuajes, pues es bien sabido que muchos han tenido que ocultarlos por mucho tiempo debido a las leyes de Corea del Sur.

Por lo que lo que ahora Jungkook sorprendió al fandom al mostrarse en total libertad y sin temor alguno de mostrar sus tatuajes que cubren gran parte de su brazo derecho y desde luego que la reacción del ARMY fue de apoyo total a su ídolo.

Celebraron que se mostrara por primera vez libre y sin ataduras, pues se mostró confiado y derrochó estilo y personalidad, mismo que lo hizo ganador de los aplausos de sus fans tras la realización del concierto.

Jeon Jungkook, magnate hombre dueño de media ciudad peluche 😎

Jeon Jungkook, magnate hombre dueño de media ciudad peluche 😎

Me lo imagino en su Yate con una copa de Champagne 🥂💜

¿Qué pasó en el concierto?

Durante el Muster SoWooZoo 2021 la banda de K-Pop interpretó los temas Life Goes On, Butter, Dynamite; Moving On, Fly to my Room; Not Today, temas con los que recorrieron sus ocho años de historia y con los que realmente conquistaron a sus fans.