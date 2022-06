El actor y cantante mexicano, Enrique Guzmán, reveló que padece COVID-19 por lo que cancelará algunas presentaciones que tenía pactadas en los siguientes días en distintas partes de México. ¿Quién confirmó que Enrique Guzmán padece de COVID-19?

Así lo dejó ver Enrique Guzmán en un posteo en su cuenta de Instagram, donde reveló que porta el virus desde hacer varios días y tras una prueba de COVID-19, no eliminó la enfermedad de su cuerpo.

Debido a este padecimiento, Enrique Guzmán tendrá que cancelar su presentación en Xalapa, donde daría un show esta noche y esperará a que dé un resultado negativo a COVID-19 para regresar a los escenarios.

“Al público que hoy me esperaba en Xalapa quiero informarles que no podré estar con ustedes. Ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta, hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba Covid, lamentablemente salí Positivo así que el show que tenía hoy en Xalapa se tendrá que posponer, pero les prometo que saliendo de esto ahí estaré. Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias, agradezco la atención de todos y síganse cuidando que este bicho no se ha ido”, escribió Enrique Guzmán en el posteo.