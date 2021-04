La serie de declaraciones por parte de Frida Sofía han orillado a Enrique Guzmán a cancelar todos sus proyectos profesionales, porque, aseguró, no tiene cara para salir al escenario, además de que se ha sentido amenazado, pues está “en la orilla”.

El cantante afirmó que luego de que su nieta lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía cinco años, se ha quedado sin ánimos de hacer las cosas, pues lo están perjudicando más de lo que quisiera. Sin embargo, reiteró que posiblemente Frida Sofía está siendo aconsejada por alguien para atacarlo.

“No sé si es otra persona, o no sé si alguien le está lavando el cerebro, eso no sé, puede ser, pero no tengo esa intimidad como para averiguar, ni siquiera cómo defenderla, porque yo no quiero más que defenderla”, dijo.

Durante una entrevista que tuvo en el programa Hoy, el intérprete de “Payasito” expresó que desde que inició todo este conflicto no ha usado su cuenta de Twitter, porque recibe insultos y es cuestionado por las personas que antes lo admiraban, pero afirmó que hará todo lo posible para salir adelante, aunque necesita de momento un salvavidas.

Guzmán expuso que tenía unos conciertos en línea y que los tuvo que cancelar, porque “¿con qué cara voy a salir al escenario? ¿qué les voy a cantar? ¿con qué sonrisa puede hablar… el payasito?”.

Expresó que el problema que está enfrentando es una violencia familiar, “mi familiar tiene una violencia conmigo o yo con ella, no sé, voy a averiguar quién con quién”, comentó al dar algunos detalles sobre cómo se manejará la situación legal que emprenderá.