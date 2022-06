El área de control de luces en un concierto de Karol G ha optado por dar una lección a una asistente que se encontraba bloqueando la vista del público hacia la cantante.

La producción de eventos masivos se posiciona como fuerte oportunidad de ingresos para aquellos que se involucran en el medio musical, ya que millones de personas se encuentran constantemente a la espera de que su artista favorito visite su respectiva ciudad para poder deleitar a sus sentidos con todo el espectáculo que se encargan de montar estos organizadores para ofrecer una experiencia inigualable, por la cual verdaderamente valga la pena pagar un boleto de alto costo por “solamente” un par de horas de show.

De acuerdo con el estudio de Pollstar donde muestra el número de entradas vendidas para asistir a alguno de los conciertos de las principales giras musicales a nivel mundial, durante 2019 estos lograban registrar la cantidad de 57.7 millones; no obstante, la llegada de la pandemia por Covid-19 y la disminución de la movilidad social impactó directamente en su economía, ya que solamente se llegaron a vender 13.4 millones de entradas durante 2020 y que logró registrar un ligero crecimiento en 2021 al tener 19 millones de las mismas, por lo que se tiene esperado estas sigan creciendo y retomar nuevamente su cotidianidad.

Dan lección a asistente que no dejaba ver a los demás en concierto de Karol G

Teniendo en cuenta el regreso de los eventos masivos alrededor del mundo, diferentes artistas de calibre mundial han puesto de su parte para su efectiva producción, así como también los respectivos organizadores y demás miembros han optado por dar un particular servicio para asegurarse de dar la mejor experiencia a los asistentes de los mismos.

En esta ocasión, durante un concierto de Karol G en Perú, una de las asistentes ha optado pos subirse en los hombros de su acompañante para poder grabar parte del concierto de la cantante del género urbano, obstruyendo así la vista del público; no obstante, esta recibió una considerable lección por lo que parece ser el área de control de luces del evento, ya que le apuntaron con un láser como advertencia para que lo dejara de hacer, resultando haber sido una estrategia efectiva para “llamar su atención”.

Ante esta “corrección” a la asistente del concierto de Karol G que no dejaba ver al público, los usuarios han hecho todo tipo de comentarios al respecto, tanto positivos como negativos, como bien lo son “el problema es que no deja ver a los de atrás, me parece muy bien”, “el láser es muy peligroso”, “¡qué buena idea!”, “excelente, yo le hubiera tirado agua o lo que tuviera para que aprenda y deje ver a los demás”, “imprudentes”, entre demás pensamientos al respecto.

El regreso de conciertos, un bien necesario entre consumidores

Los amantes de la música han demostrado extrañar los conciertos tal y como se realizaban en tiempos prepandemia, ya que su euforia puede notarse a simple vista, tal y como sucedió en aquel concierto de Justin Bieber donde sus fanáticos incluso siguieron con su evento al “tomar” los vagones del metro de la CDMX.

De igual forma, los organizadores de eventos han demostrado fortalecer sus esfuerzos para ofrecer a los asistentes la mejor de las experiencias, inclusive desde el mismo envío de boletos, como demostró el Tomorrowland, emocionando a los consumidores con un sorprendente diseño incluso desde antes de realizarse el evento.