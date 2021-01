Un día, viendo la ceremonia del Premio Oscar, Eugenio Derbez volteó hacia su mamá, la también actriz Silvia Derbez, y le dijo que un día él estaría en ese lugar, nominado.

Todavía no ha ocurrido, pero va poco a poco y este jueves su cinta “Coda” será la que inaugure Sundance, el festival internacional de cine independiente más importante del orbe.

La cinta estadounidense aborda la historia de una chica que entra al coro de su escuela secundaria, donde se siente atraída por su compañera de dúo al tiempo que crece su pasión por el canto.

El papel de Derbez, quien hace una sexenio tomó la decisión de dejar la comodidad de Televisa e irse a Estados Unidos, es el maestro que la anima a seguir adelante, al escuchar en ella algo especial.

“Fue una decisión arriesgada, siempre lo he dicho; y cada vez que me pasan cosas de este tipo me doy cuenta que no me equivoqué y que tengo un buen equipo que me aconseja en cuál película estar y en cuál no.

“A Coda la abandoné por tres meses: me reuní inicialmente con la directora y hubo ensayos, pero por calendario me tuve que salir y fue doloroso, luego por algo se paró ese rodaje y cuando pensé que ya se había hecho, me volvieron a buscar, había una ventana y finalmente se pudo hacer”, recuerda.

El creador del Monje Loco y La familia P.Luche se relaciona con la joven inglesa Emilia Jones, nominada al BAFTA por su rol en la serie Locke and Key, siendo dirigidos ambos por Sian Heder, realizadora de Orange is the new black, quien por cierto desconocía su faceta de comediante.

“Coda” competirá en la sección Drama US, la cual da voz a las nuevas narrativas independientes estadounidenses.

“Me pusieron a aprender canciones en piano, a tomar clases de cómo dar clases de canto; es un maestro moderno con un corte de cabello peculiar, fue un trabajo intenso y la directora tiene mucha sensibilidad; de pronto el personaje tiene algo de comedia”, indica Derbez.

Durante su estancia en EU ha trabajado con Adam Sandler en Sandy Wesler y después se fue sumando a proyectos como El cascanueces y los cuatro reinos, Dora y la ciudad perdida y Geotormenta. Con capital estadounidense produjo Cómo ser un latin lover y Hombre al agua.

El 2021 arranca fuerte para Derbez. A Sundance se agrega que Amazon Prime Video ya desea se haga las nuevas temporadas de Los Derbez y LOL y, junto con Gary Alazraki (Nosotros lo nobles y Club de Cuervos), prepara una serie basada en la cinta Cómo ser un latin lover, para grabarla en el primer medio año de 2021.

“Primero fue esta enorme cuarentena que agradecí mucho, la verdad me acostumbré a estar en casa, y ahora voy a sufrir cuando me vaya (risas), pero ya será tiempo de enfrentar al mundo otra vez”, considera.

De latin lover

En las últimas semanas el actor de La misma luna y No se aceptan devoluciones se encuentra preparando Acapulco, serie bilingüe que se rodará en playas de México y en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Está ligeramente basada, señala, en Cómo ser un latin lover, película estrenada en 2017 y que convocó a 10.2 millones de espectadores en salas mexicanas.

Digamos que el personaje de Máximo (igual que en el filme), que hasta ahora así se llama en la serie, le platica a su sobrino de cómo llegó a donde llegó, con todas las mujeres millonarias que fue encontrando, pero es una serie que tiene mucho corazón”, comenta Derbez.

“Luché un tiempo porque querían meter a un director americano y yo decía que no, porque si iba a suceder en Acapulco, tenía que ser un director mexicano; hay partes que van en español, así que quería a alguien que conociera la ciudad, la idiosincracia mexicana y lo logramos con Gary”.

Ya comenzaron las pruebas respectivas y se están viendo locaciones exactas. Es un proyecto que va para todo el primer semestre del año.