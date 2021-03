Luego del regreso de la poderosa serie de televisión Grey’s Anatomy el pasado 11 de marzo, muchas cosas han pasado, entre ellas, las que tienen que ver con las despedidas y lo retornos al drama médico que viera por primera vez la luz en 2005.

Spoilers: a estas alturas ya se sabe que en el crossover que se tuvo el jueves con su historia hermana Station 19, Andrew Deluca, interpretado por el actor italiano Giacomo Gianniotti, murió inesperadamente, pero las sorpresas no paran ahí, pues apenas los fanáticos están asimilando esta inesperada acción y la producción de la serie creada por Shonda Rhimes ya tiene un bombazo más.

Resulta que la querida April Kepner interpretada por Sarah Drew tendrá una reaparición como invitada en la temporada número 17 de la serie, con lo que una de las peticiones del público se puede dar por cumplida.

La noticia no es in chisme más, es una realidad que se dio a conocer a través de las cuentas oficiales de redes sociales de Grey’s Anatomy y rápidamente compartida por los seguidores. De hecho, fue el prestigioso portal Deadline el que dio todos los detalles sobre el retorno de la pelirroja.

Excited to have @sarahdrew back on set! https://t.co/5ebWp9MbwF

— Greys Anatomy (@GreysABC) March 12, 2021